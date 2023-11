Dzik bez nogi skradnie wasze serca. "Bardzo często widzę, jak szaleje w lesie"

- Od początku 2022 roku obserwuję poczynania dzika bez jednej kończyny. Stracił on nogę najprawdopodobniej z winy człowieka. Co w tym wszystkim jest niezwykłego? Mianowicie to, że dzik żyje sobie jakby nigdy nic i radzi sobie świetnie, mimo że w tej samej części lasu od kilku miesięcy mieszka dziewięć wilków. Bywają nawet często w tym samym miejscu, co widać w przesłanym materiale - powiedział pan Dawid, który nie zdradza lokalizacji fotopułapki z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt.

- Dzik ma rodzinę i wielką chęć do życia. Bardzo często widzę, jak szaleje w lesie i brak jednej nogi nie przekreślił go w oczach rodziny. Choć czasem zostaje z tyłu, to inne dziki nigdy go nie zostawiają. One się z nim wychowały i zawsze mają na niego oko - dodał.