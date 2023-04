Dwa bażanty na drodze. "Wygląda to tak, jakby walczyły o 'kobietę' lub o teren"

- Akurat jechałem tam poszukać miejsca do wędkowania, kiedy nagle zobaczyłem bażanty, które walczyły ze sobą na środku drogi. Zatrzymałem auto i zacząłem nagrywać. Dalej, poza kadrem, chodziła chyba samiczka bażanta, więc wygląda to tak, jakby walczyli o "kobietę" lub o teren, bo z tego, co się orientuję, one mają swoje wydzielone miejsca - opowiadał Reporter 24. - Często tu bywam, niedaleko jest rzeka i jest tutaj dużo ptaków, między innymi dzikie kaczki, łabędzie, gęsi i właśnie bażanty. To obszar Natura 2000, więc mogą sobie tam spokojnie zakładać gniazda i żyć - dodał.