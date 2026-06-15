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Dorota Gardias świętuje 20 lat pracy w TVN. "A co przede mną?"

Dorota Gardias
Dorota Gardias rozmawia z doktorem Zbigniewem Pakułą w Kazimierzu Dolnym o początkach swojej kariery
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Krzysztof Dubiel/TVN
Choć ciężko w to uwierzyć, Dorota Gardias, jedna z najpopularniejszych polskich pogodynek, obchodzi właśnie jubileusz 20 lat pracy w TVN. "To były lata pełne niezwykłych przygód" - wspomina dziennikarka. Zdradza również, co przed nią.

Jest bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy nie tylko naszej stacji, ale również całej grupy TVN. Na co dzień oglądamy ją jak rzeczowo, profesjonalnie i z niezwykłym wdziękiem informuje naszych widzów, co czeka ich w pogodzie. Ale nie tylko. W jubileuszowym wpisie w mediach społecznościowych Dorota wspomina, co spotkało ją przez ostatnich 20 lat. "Kiedy to minęło?" - pyta na początku.

Gorota Gardias podczas urodzinowej trasy TVN24 "Jesteśmy stąd" w Kazimierzu Dolnym
Gorota Gardias podczas urodzinowej trasy TVN24 "Jesteśmy stąd" w Kazimierzu Dolnym
Źródło zdjęcia: Michał Czarnecki

Dorota Gardias o 20 latach pracy w TVN24 i TVN

"Patrzę wstecz i czuję przede wszystkim ogromną wdzięczność. Za ludzi, których spotkałam na swojej drodze. Za przyjaźnie, za wsparcie, za dobre słowo i za to, że każdego dnia mogłam robić to, co naprawdę kocham" - pisze dziennikarka.

Jak podkreśla, dla niej były to lata pełne niezwykłych przygód. "Setki kilometrów w trasie, niezapomniane wyjazdy, wschody słońca, wielkie emocje i wyzwania, które nieraz wydawały się niemożliwe do zrealizowania" - czytamy. Dorota wymienia "projekty, które zostaną na zawsze w jej sercu" - "Taniec z Gwiazdami", "Mask Singer", "Azja Express" i wiele innych. "Ale największą wartością tej drogi byli i są ludzie. To dzięki Wam przez te wszystkie lata czułam się nie jak w pracy, ale jak w rodzinie. I za to jestem najbardziej wdzięczna" - podkreśla dziękując redakcjom, z którymi współpracowała przez te wszystkie lata - TVN24, Dzień Dobry TVN, TVN Meteo "oraz całej rodzinie TVN".

W okolicznościowym wpisie pokazała zdjęcia i nagrania z ostatnich 20 lat:

Dorota Gardias o swojej przyszłości

"A co przede mną? Nie wiem. Ale wiem jedno - mam ogromny apetyt na kolejne przygody, nowe wyzwania i następne historie, które będziemy tworzyć razem. Bo jeśli te 20 lat nauczyło mnie jednej rzeczy, to tego, że najpiękniejsze dopiero może nadejść" - pisze dziennikarka. Pod jednym z licznych komentarzy, jakie pojawiają się pod wpisem, Dorota podkreśla zdecydowanie: nigdzie się nie wybieram.

Jej jubileusz zbiega się z urodzinami naszej stacji - w tym roku TVN24 obchodzi bowiem 25-lecie istnienia. W ramach trasy "Jesteśmy stąd", w różnych miastach na naszej urodzinowej trasie można spotkać również Dorotę. Pokazuje tam nie tylko swój kunszt reporterski, ale też talent wokalny.

A my, w imieniu całej redakcji, dziękujemy za to, że jest z nami i życzymy Dorocie kolejnych wspólnych wspaniałych lat z naszą stacją.

Redakcja

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Tagi:
dorota gardiasTVNTVN24
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