Skutki czwartkowych burz. Setki interwencji w czterech województwach

Prawie 200 interwencji na Dolnym Śląsku

Po południu burze z intensywnymi opadami deszczu pojawiły się na Dolnym Śląsku. Dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu poinformował, że z powodu burz i opadów deszczu do godziny 20 przyjęto 189 zgłoszeń od mieszkańców regionu, głównie w powiatach jaworskim i wrocławskim. - To były wezwania do zalanych piwnic, posesji, przepustów drogowych. Zdarzały się też interwencje związane z połamanymi konarami drzew. Nikt nie ucierpiał, straty materialne nie były duże - powiedział.