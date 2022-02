Turyści wciąż uwięzieni w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. Zamknięte popularne szlaki

Tatrzański Park Narodowy poinformował o zamknięciu kilku szlaków w górach. Ruch został wstrzymany między innymi na szlaku wiodącym do Doliny Pięciu Stawów Polskich. W tamtejszym schronisku wciąż przebywają turyści.

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że ruch turystyczny wstrzymany został także na szlakach do Morskiego Oka, Doliny Roztoki oraz na odcinku niebieskiego szlaku z Palenicy Białczańskiej do Rusinowej Polany. "Turyści nie mogą się poruszać tymi szlakami do odwołania" - podał komunikat.