Diabełek śnieżny wirował w rejonie Hali Gąsienicowej. Nagranie

Diabełek śnieżny pojawił się w rejonie Hali Gąsienicowej. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, zjawisko powstaje na otwartym terenie w wyniku różnic pomiędzy temperaturą napływającego powietrza a temperaturą podłoża, nad które to powietrze się przemieściło.

Niecodzienne zjawisko, które uformowało się we wtorek w rejonie Hali Gąsienicowej, uchwycił na nagraniu Paweł Słowiok. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, mechanizm powstawania wiru śnieżnego jest podobny do tego, w jaki sposób tworzy się wir pyłowy, nazywany diabełkiem pyłowym. Zjawiska te różnią się jedynie rodzajem podłoża - zamiast luźnego piasku widzimy na poniższym nagraniu śnieg. - Śniegu w Tatrach w ostatnim czasie, w wyniku nagłego ochłodzenia, pojawiło się od kilku do kilkudziesięciu centymetrów - mówił synoptyk.