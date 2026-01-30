Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Deorbitacja chińskiej rakiety. POLSA wydała komunikat

ZQ-3 R/B
Rakieta Elona Muska eksplodowała
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Jak przebiegła deorbitacja chińskiej rakiety Zhuque-3? Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) opublikowała komunikat, w którym przekazała, co mogło stać się z maszyną.

W piątek wieczorem Polska Agencja Kosmiczna przekazała najnowsze informacje w sprawie zapowiadanej od kilku dni deorbitacji chińskiej rakiety Zhuque-3.

"W oparciu o ostatnie dostępne informacje orbitalne i brak znanego nam potwierdzenia obserwacyjnego nad Europą oraz Azją, szacujemy, że obiekt ZQ-3 zdeorbitował pomiędzy 11.15 polskiego czasu +/- 2.06 godziny, a 13.13 polskiego czasu +/- 0.27 godzin na ostatniej znanej trajektorii przebiegającej nad oceanem Atlantyckim, Europą, Azją i oceanem Indyjskim" - napisała w komunikacie POLSA. Dodała, że nie posiada informacji o tym, czy szczątki obiektu dotarły do powierzchni Ziemi.

Przedstawiciele agencji przekazali także, że potwierdzenie zdarzenia deorbitacji obiektu następuje na podstawie braku obserwacji w pasie wyznaczonej trajektorii i czasu przelotu. "Okno czasowe niepewności zdarzenia może ulec zmianie" - dodano.

Deorbitacja rakiety

W piątek przed godziną 10 Karol Wójcicki, popularyzator astronomii napisał, że według agencji EU Space Surveillance and Tracking (EU SST) otwarcie okna deorbitacyjnego chińskiej rakiety miało nastąpić o godzinie 11.32.33, a zamknięcie - o godzinie 13.08.33. Moment kulminacyjny miał nastąpić po godzinie 12.20.33.

Autor bloga "Z głową w gwiazdach" podał, że około 30 minut po kulminacyjnym momencie deorbitacji obiekt ma przelecieć nad Polską. O godzinie 12.54 miał wlecieć nad rejon Półwyspu Helskiego, w okolicach Jastrzębiej Góry i Władysławowa, a o godzinie 12.55.18 opuścić terytorium Polski po przelocie nad północno-wschodnim rejonem kraju. Karol Wójcicki szacował przelot nad naszym krajem na około 60 sekund.

Autorka/Autor: kp,anw/dd

Źródło: PAP, RCB, Z głową w gwiazdach, POLSA

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/PolskaAgencjaKosmicznaPOLSA

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Kosmos
Czytaj także:
Mroźna noc
Nocą nawet -19 stopni. A jak zimno będzie w sobotę?
Prognoza
Mróz, noc, sople lodu
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
Prognoza
Ujście Wisły zamarzło
Nad morzem przydaje się górski ekwipunek
Polska
Jak bardzo zimno może być?
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty
Arleta Unton-Pyziołek
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę"
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach
Prognoza
Mróz w Polsce
Przed nami mroźny początek weekendu
Prognoza
Wizualizacja przemieszczania się pyły z Afryki Północnej nad Europę
Pył z Sahary znów nad Europą
Świat
shutterstock_2725493299
W nocy będzie pochmurno i mroźnie
Prognoza
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Wygląda jak mózg, choć go nie posiada. Mimo to śpi
Nauka
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
Prognoza
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
Nauka
AdobeStock_1879137463
Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW
Smog
Burza śnieżna w USA - zdjęcie poglądowe
Kolejna potężna zimowa burza tuż za rogiem. Poprzednia zabiła 68 osób
Świat
Oblodzenia w Szczecinie
Tramwaje wróciły, ale nie wszystkie. Utrudnienia również na kolei
Polska
Mróz
Dziś może być nawet -10 stopni
Prognoza
Uwaga na oblodzenie
Szklanka i opady marznące. Tu należy szczególnie uważać
Prognoza
Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie
"Wtedy dotarło do mnie, że osuwisko uderzyło w mój dom"
Świat
Osuwisko na Sycylii
Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo
Świat
snieg droga samochody shutterstock_2415353271
Nocą miejscami popada śnieg
Prognoza
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
Świat
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
Świat
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
Prognoza
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Przewrócił się diabelski młyn. Kristin przyszła po Josephie
Świat
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
Świat
Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Astronomowie zobaczyli niewidoczne. I narysowali jego mapę
Nauka
Falcon 9
Deorbitacja rakiety może być widoczna z Polski
Nauka
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
Prognoza
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom