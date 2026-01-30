Deorbitacja chińskiej rakiety. POLSA wydała komunikat

Rakieta Elona Muska eksplodowała Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

W piątek wieczorem Polska Agencja Kosmiczna przekazała najnowsze informacje w sprawie zapowiadanej od kilku dni deorbitacji chińskiej rakiety Zhuque-3.

"W oparciu o ostatnie dostępne informacje orbitalne i brak znanego nam potwierdzenia obserwacyjnego nad Europą oraz Azją, szacujemy, że obiekt ZQ-3 zdeorbitował pomiędzy 11.15 polskiego czasu +/- 2.06 godziny, a 13.13 polskiego czasu +/- 0.27 godzin na ostatniej znanej trajektorii przebiegającej nad oceanem Atlantyckim, Europą, Azją i oceanem Indyjskim" - napisała w komunikacie POLSA. Dodała, że nie posiada informacji o tym, czy szczątki obiektu dotarły do powierzchni Ziemi.

Przedstawiciele agencji przekazali także, że potwierdzenie zdarzenia deorbitacji obiektu następuje na podstawie braku obserwacji w pasie wyznaczonej trajektorii i czasu przelotu. "Okno czasowe niepewności zdarzenia może ulec zmianie" - dodano.

Deorbitacja rakiety

W piątek przed godziną 10 Karol Wójcicki, popularyzator astronomii napisał, że według agencji EU Space Surveillance and Tracking (EU SST) otwarcie okna deorbitacyjnego chińskiej rakiety miało nastąpić o godzinie 11.32.33, a zamknięcie - o godzinie 13.08.33. Moment kulminacyjny miał nastąpić po godzinie 12.20.33.

Autor bloga "Z głową w gwiazdach" podał, że około 30 minut po kulminacyjnym momencie deorbitacji obiekt ma przelecieć nad Polską. O godzinie 12.54 miał wlecieć nad rejon Półwyspu Helskiego, w okolicach Jastrzębiej Góry i Władysławowa, a o godzinie 12.55.18 opuścić terytorium Polski po przelocie nad północno-wschodnim rejonem kraju. Karol Wójcicki szacował przelot nad naszym krajem na około 60 sekund.

Autorka/Autor: kp,anw/dd Źródło: PAP, RCB, Z głową w gwiazdach, POLSA Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/PolskaAgencjaKosmicznaPOLSA