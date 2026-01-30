Deorbitacja chińskiej rakiety. Co stało się z maszyną

Rakieta Elona Muska eksplodowała Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Jak przekazał we wpisie na platformie X Andrew Jones, dziennikarz zajmujący się chińskim przemysłem kosmicznym, pracujący dla portalu spacenews.com, drugi stopień rakiety Zhuque-3 wszedł w piątek w atmosferę o godzinie 13.39 nad Oceanem Południowym. Informacja ta ma wynikać z niejawnego komunikatu TIP (Tracking and Impact Prediction), opublikowanego przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych.

Na informacje Jonesa powołał się także Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu "Z głową w gwiazdach" w mediach społecznościowych. Jak dodał, doniesienia te są zgodne z najnowszymi prognozami europejskich źródeł.

"W ten sposób zakończyła się historia pierwszego lotu nowej chińskiej rakiety kosmicznej" - przyznał.

The second stage of the first Zhuque-3 rocket launched in December reentered at 1239 UTC today (±1 min) over the Southern Ocean, according to a US Space Force TIP message. There was a surprising level of interest in the event in Europe, due to ground tracks & reentry estimates. https://t.co/1ucWTvjYW1 — Andrew Jones (@AJ_FI) January 30, 2026 Rozwiń

Komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej

W piątek wieczorem w sprawie zapowiadanej od kilku dni deorbitacji chińskiej rakiety Zhuque-3 wypowiedziała się również Polska Agencja Kosmiczna.

"W oparciu o ostatnie dostępne informacje orbitalne i brak znanego nam potwierdzenia obserwacyjnego nad Europą oraz Azją, szacujemy, że obiekt ZQ-3 zdeorbitował pomiędzy 11.15 polskiego czasu +/- 2.06 godziny, a 13.13 polskiego czasu +/- 0.27 godzin na ostatniej znanej trajektorii przebiegającej nad Oceanem Atlantyckim, Europą, Azją i Oceanem Indyjskim" - napisała w komunikacie POLSA. Dodała, że nie posiada informacji o tym, czy szczątki obiektu dotarły do powierzchni Ziemi.

Deorbitacja rakiety

W piątek przed godziną 10 Wójcicki napisał, że według agencji EU Space Surveillance and Tracking (EU SST) otwarcie okna deorbitacyjnego chińskiej rakiety miało nastąpić o godzinie 11.32.33, a zamknięcie - o godzinie 13.08.33. Moment kulminacyjny miał nastąpić po godzinie 12.20.33.

Autor bloga "Z głową w gwiazdach" podał, że około 30 minut po kulminacyjnym momencie deorbitacji obiekt ma przelecieć nad Polską. O godzinie 12.54 miał wlecieć nad rejon Półwyspu Helskiego, w okolicach Jastrzębiej Góry i Władysławowa, a o godzinie 12.55.18 opuścić terytorium Polski po przelocie nad północno-wschodnim rejonem kraju. Karol Wójcicki szacował przelot nad naszym krajem na około 60 sekund.

Źródło: PAP, RCB, Z głową w gwiazdach, POLSA