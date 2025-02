Deorbitacja chińskiej rakiety. Co się stało z Jielong 3

Jielong 3. Co to za rakieta

Jielong 3 to 31-metrowa rakieta nośna na paliwo stałe, którą zaprojektowano do wynoszenia małych ładunków na orbitę. Sama waży 145 ton. "Rakieta jest w stanie dostarczyć do 1,6 tony ładunku na orbitę synchroniczną ze Słońcem (SSO), co czyni ją jednym z bardziej kompaktowych i mobilnych systemów wynoszenia satelitów, szczególnie wykorzystywanym do startów z morskich platform. Nie dysponujemy danymi (rozmiar, masa) samego górnego stopnia tej rakiety" - napisał Wójcicki.