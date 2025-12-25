Nietypowi goście w polskiej rzece

Delfiny w Odrze

Dwa delfiny zwyczajne (Delphinus delphis) pojawiły się przed świętami w Regalicy, rzece, która jest wschodnim ramieniem Odry. Kamera monitoringu Wód Polskich RZGW w Szczecinie uchwyciła parę tych morskich ssaków podczas skoku.

- Były to bez wątpienia delfiny zwyczajne - powiedziała doktor Iwona Pawliczka vel Pawlik, kierowniczka Stacji Morskiej im. Profesora Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Pojawienie się tych zwierząt w polskiej rzece wprawiło w osłupienie wiele osób, bo zwierzęta te dobrze czują się jedynie w wodach o wysokim zasoleniu, więc żyją głównie w morzach i oceanach. - Dlaczego wybrały Odrę? Dlaczego wybrały Regalicę? To jest ich tajemnicą, a nasza radością - powiedział Marek Synowiecki, rzecznik prasowy RZGW w Szczecinie.

Delfiny w polskiej rzece

Na nagraniu widać, że para delfinów jest różnej wielkości, może to być matka z młodym. Zwierzęta są raczej w dobrej formie, odważnie płyną w górę rzeki.

Dlaczego delfiny pojawiły się w rzece? - To mogą być błędy nawigacyjne, które pognały ich w tym kierunku. To może być chęć eksploracji terenów i ciekawość - zauważyła doktor Iwona Pawliczka vel Pawlik.

Delfiny w Odrze

Delfiny zasłużyły na miano wszędobylskich. Widywane są w kanałach Wenecji, pojawiają się w angielskiej Tamizie, są atrakcja turystyczna i celem morskich wycieczek.

Delfin zwyczajny

Delfin zwyczajny (Delphinus delphis) to gatunek, który należy do rodziny delfinowatych (Delphinidae). Ten pospolity ssak morski zamieszkuje niemal wszystkie morza tropikalne i umiarkowane. U delfinów zwyczajnych charakterystyczna jest obecność długiego pyska, "dzioba". Płetwa grzbietowa jest nieznacznie zakrzywiona do tyłu. Grzbiet u tego gatunku jest czarny, a brzuch biały.

Delfiny zwyczajne pojawiły się w Bałtyku Źródło: Facebook.com/MatSail szkolenia żeglarskie, rejsy i eventy

Autorka/Autor: anw Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl