Lasy Państwowe ostrzegają przed tą rośliną. "Nawet woda, w której stały cięte kwiaty, jest toksyczna"

Wiosna to czas rozkwitu wielu pięknych roślin. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych jest konwalia majowa ( Convallaria majalis ), występująca zarówno w przydomowych ogródkach, jak i w lasach, zwykle w dąbrowach lub borach mieszanych.

Konwalia majowa i jej zastosowanie medyczne

Konwalia majowa zwana jest także konwalią leśną, lanuszką, majówką lub kokoryczką. Jest to bylina o charakterystycznych, eliptyczno-jajowatych liściach, zwykle dwóch. To niewielka roślina, rzadko osiągająca więcej niż 20 centymetrów wysokości. Jej białe, dzwonkowate kwiaty zebrane są w grona o silnej, przyjemnej woni. Owoc konwalii początkowo jest zielony, następnie czerwienieje.

Roślina ta znajduje zastosowanie głównie w leczeniu chorób serca. Ma także działanie wspomagające przy reumatyzmie, działa moczopędnie oraz łagodzi objawy menopauzy. Glikozydy konwalii poprawiają ukrwienie mięśni i mózgu, co jest pomocne w przypadku zaburzeń pamięci, czy skłonności do omdleń. Pomaga także przy bezsenności czy nerwicy. W kosmetyce konwalia majowa łagodzi podrażnienia skóry, pomaga w walce z trądzikiem i łupieżem, a jej olejek eteryczny jest składnikiem perfum.

Konwalia - czy jest niebezpieczna?

Jak przypominają przedstawiciele Lasów Państwowych, nie zaleca się przetwarzania konwalii majowej w warunkach domowych i spożywania nalewek własnej roboty. Jest to bowiem roślina o wysokim stopniu toksyczności - wszystkie jej części, a zwłaszcza czerwone owoce, są silnie trujące.

Glikozydy konwalii majowej wpływają na układ krążenia, dlatego przy zatruciu mogą pojawić się zaburzenia pracy serca. Kolejne objawy to ucisk w klatce piersiowej, nudności i biegunka, zaburzenia widzenia, czy zawroty głowy. Im większa ilość toksyny trafi do przewodu pokarmowego, tym groźniejsze mogą być skutki. W efekcie bardzo silnego zatrucia i braku pomocy medycznej może dojść do zatrzymania akcji serca i śmierci pacjenta.