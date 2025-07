Czerwone flagi nad morzem. Gdzie nie można się kąpać

Wiele nadmorskich kąpielisk we wtorek 29.07 jest zamkniętych. Powodem jest trudna sytuacja pogodowa, a przede wszystkim wysokie fale.

We wtorek Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikował dane, z których wynika, że zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk w północnej części Polski. Stało się tak z powodu niekorzystnej pogody, głównie wysokich fal i silnych prądów wstecznych, czyli silnych nurtach wody płynących od brzegu w głąb morza, które mogą porwać kąpiących się. Są one jedną z głównych przyczyn utonięć. Na zamkniętych kąpieliskach lub miejscach wyznaczonych do kąpieli ratownicy wywiesili czerwone flagi.