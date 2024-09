Czerwona plama na mapie Europy. Jesień może być w Polsce cieplejsza niż zwykle

Jak wynika z prognozy anomalii średniej temperatury opublikowanej przez IMGW, tendencja ta może utrzymać się także w kolejnych tygodniach. We wrześniu temperatura ma najbardziej odbiegać od średniej wieloletniej w południowo-wschodniej Polsce - tam miesiąc może być cieplejszy niż zazwyczaj o nawet dwa stopnie Celsjusza. W większości kraju wartość ta szacowana jest na 1,5 st. C, zaś na północnym zachodzie anomalia będzie najmniejsza, bo sięgająca 1 st. C.