Ratownik: jeżeli dach się wali, to strażak nie wejdzie do domu, bo mu się ten dach zawali na głowę

Ratownik: proszę na hura nie wchodzić do wody

- Jeżeli źle zbudujemy ten łańcuch, to zamiast jednej osoby w miejscu zagrożenia w wodzie mamy ich o wiele więcej. Aby do tego nie dopuścić, proszę na hura nie wchodzić do wody - apelował Zagajewski. Tłumaczył, że znaczenie dla bezpieczeństwa osób, które tworzą łańcuch życia ma między innymi to, jak są ustawione. Wyjaśnił, że bliżej brzegu powinny znaleźć się "słabsze osoby, bo mają bardziej stabilną pozycję, ale też zabezpieczają", a dalej powinny znajdować się silniejsze osoby. - Wiem, że podczas takich akcji nie zawsze jest to przemyślane. Wszystko co może zabezpieczyć, powiązać nas z brzegiem, jest wskazane - zaznaczył.