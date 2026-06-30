Polska Pełnia Truskawkowego Księżyca na Waszych zdjęciach Franciszek Wajdzik |

Pełnia Robaczego Księżyca, Radziejów (Kujawsko-pomorskie) Źródło wideo: Marek Wojtasik/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Wojciech K.

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Za nami czerwcowa pełnia księżyca, nazywana także Pełnią Truskawkowego Księżyca. Jej nazwa wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i nawiązuje do okresu dojrzewania dzikich truskawek. Zdjęcia Księżyca wysłaliście nam na Kontakt24.

Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka

Truskawkowy Księżyc, Warszawa Źródło: Kontakt24 / Wojciech K.

Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz

Najmniejsza, najniższa i najciemniejsza pełnia

Jak informuje Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", w niedzielę Księżyc znalazł się najdalszej odległości od Ziemi. To sprawiło, że pełnia z godziny 1.58 we wtorek była jednocześnie najmniejsza i najciemniejsza w tym roku. "Gdy Księżyc jest dalej, to jego jasność spada. Efekt wzmacnia jego rekordowo niskie położenie nad horyzontem i tłumiący efekt ziemskiej atmosfery" - napisał Wójcicki.

Karol Wójcicki o Pełni Truskawkowego Księżyca Źródło zdjęcia: Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach"