Pełnia Truskawkowego Księżyca na Waszych zdjęciach
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Za nami czerwcowa pełnia księżyca, nazywana także Pełnią Truskawkowego Księżyca. Jej nazwa wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i nawiązuje do okresu dojrzewania dzikich truskawek. Zdjęcia Księżyca wysłaliście nam na Kontakt24.
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Najmniejsza, najniższa i najciemniejsza pełnia
Jak informuje Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", w niedzielę Księżyc znalazł się najdalszej odległości od Ziemi. To sprawiło, że pełnia z godziny 1.58 we wtorek była jednocześnie najmniejsza i najciemniejsza w tym roku. "Gdy Księżyc jest dalej, to jego jasność spada. Efekt wzmacnia jego rekordowo niskie położenie nad horyzontem i tłumiący efekt ziemskiej atmosfery" - napisał Wójcicki.
Źródło: tvnmeteo.pl, kontakt24, Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach"