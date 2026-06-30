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Polska

Pełnia Truskawkowego Księżyca na Waszych zdjęciach

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Truskawkowy Księżyc, Warszawa
Pełnia Robaczego Księżyca, Radziejów (Kujawsko-pomorskie)
Źródło wideo: Marek Wojtasik/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Wojciech K.
Za nami najmniejsza, najniższa i najciemniejsza pełnia w tym roku. Minionej nocy na niebie pojawił się Truskawkowy Księżyc. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od naszych czytelników.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Za nami czerwcowa pełnia księżyca, nazywana także Pełnią Truskawkowego Księżyca. Jej nazwa wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i nawiązuje do okresu dojrzewania dzikich truskawek. Zdjęcia Księżyca wysłaliście nam na Kontakt24.

Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)

Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Pełnia Truskawkowa, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Anna Hudyka
Truskawkowy Księżyc, Warszawa
Truskawkowy Księżyc, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Wojciech K.

Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)

Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Czerwcowa pełnia, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Włodzimierz

Najmniejsza, najniższa i najciemniejsza pełnia

Jak informuje Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", w niedzielę Księżyc znalazł się najdalszej odległości od Ziemi. To sprawiło, że pełnia z godziny 1.58 we wtorek była jednocześnie najmniejsza i najciemniejsza w tym roku. "Gdy Księżyc jest dalej, to jego jasność spada. Efekt wzmacnia jego rekordowo niskie położenie nad horyzontem i tłumiący efekt ziemskiej atmosfery" - napisał Wójcicki.

Karol Wójcicki o Pełni Truskawkowego Księżyca
Karol Wójcicki o Pełni Truskawkowego Księżyca
Źródło zdjęcia: Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach"
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Źródło: tvnmeteo.pl, kontakt24, Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach"
Tagi:
KsiężycPolskaKontakt24
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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