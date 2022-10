Czarna seria śmiertelnych wypadków w Tatrach trwa. Nie żyje kolejna osoba

W czwartek doszło do kolejnego wypadku w polskich Tatrach, na szlaku wiodącym na Rysy. Ciało turysty zabrano do szpitala w Zakopanem. To już kolejna osoba, która poniosła śmierć w tym regionie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

- Po godzinie 14 dotarła do nas wiadomość, że spod Rysów spadł turysta. Ratownicy polecieli na miejsce śmigłowcem, niestety turysty nie udało się uratować - powiedział w rozmowie z TVN24 Konopka. Dodał, że prawdopodobnie spadł z dość wysoka. - To są warunki, jak my to określamy, dla koneserów. Kłopot polega na tym, że każdy w Polsce uważa się za konesera, a najbardziej ten, kto na pewno nim nie jest. Koneser wie, jak się przygotować - mówił. Ratownik zauważył, że nie sam sprzęt, a umiejętności posługiwania się nim są istotne.