Przewrócony jacht, połamane drzewa. Pierwsze skutki wichur w Polsce

czytaj dalej

Wichury w Polsce. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. Oprócz niebezpiecznie silnego wiatru we znaki dadzą nam się także roztopy i ulewne opady deszczu. W związku z groźną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert RCB do mieszkańców wszystkich regionów Polski. Przed groźnymi zjawiskami pogodowymi ostrzegają też samorządy, apelując do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Sprawdź, gdzie pogoda będzie zagrożeniem dla życia i zdrowia.