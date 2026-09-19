Polska Cyber Ranger tropi turystów w Tatrach. Wystarczy zdjęcie w sieci Oprac. Damian Dziugieł |

Przewodnik tatrzański o zasadach bezpieczeństwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Tatrzański Park Narodowy wyjaśnił, że tzw. Cyber Ranger to stanowisko strażnika Straży Parku, a określenie odnosi się do części wykonywanych przez niego zadań. Strażnik przegląda publicznie dostępne materiały w internecie, wyszukując treści mogące dokumentować łamanie przepisów obowiązujących w TPN. Następnie materiały są analizowane i weryfikowane. Źródłem spraw mogą być także internetowe zgłoszenia innych turystów.

Jak zaznaczyła Straż TPN, samo opublikowanie zdjęcia lub filmu nie oznacza popełnienia wykroczenia, a każda sprawa jest oceniana indywidualnie. W praktyce jednak materiały publikowane przez osoby łamiące przepisy często pozwalają ustalić zarówno przebieg zdarzenia, jak i tożsamość sprawcy.

Wykroczenia popełniło ponad 50 osób

Od początku funkcjonowania stanowiska, czyli od marca b.r., wszczęto w ten sposób 36 spraw dotyczących naruszeń przepisów na terenie TPN. Ustalono łącznie 56 osób, wobec których stwierdzono popełnienie wykroczeń. Nałożono 23 mandaty karne na łączną kwotę 6,5 tys. zł, a dwie osoby zostały pouczone. Trzy sprawy skierowano do sądu.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tu bywa tłoczno. Turystyczne "hot spoty" na mapie Polski

W przypadku 11 osób park oczekuje jeszcze na ich stawiennictwo w związku z prowadzonymi czynnościami. W siedmiu przypadkach zwrócono się do policji o pomoc w przeprowadzeniu czynności w miejscu zamieszkania. Jak wskazuje Straż TPN, w 10 przypadkach dotychczas nie udało się ustalić tożsamości sprawcy.

Jak przekazała Straż Parku, najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami oraz przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. Charakter naruszeń zmienia się w zależności od sezonu. Zimą najczęściej pojawiały się materiały dotyczące zjazdów narciarskich w miejscach, które nie są udostępnione do uprawiania narciarstwa.

Wśród bardziej charakterystycznych spraw Straż Parku wymienia się niszczenie krokusów w Dolinie Chochołowskiej przez osoby schodzące z wyznaczonego szlaku. Zdarzały się również przypadki umieszczania na terenie TPN znaków lub innych oznaczeń niezgodnych z przepisami oraz wjazdu pojazdami w miejsca, w których jest to zabronione, m.in. do lasu, na drogi wewnętrzne czy drogi przeciwpożarowe.

Do ustalenia sprawców wykroczeń czasami potrzebna jest współpraca z policją. Straż Parku korzysta z pomocy funkcjonariuszy wtedy, gdy własne możliwości ustalenia tożsamości zostały wyczerpane lub gdy jest potrzeba np. przesłuchania osoby w miejscu jej zamieszkania.