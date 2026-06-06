Polska W okolicach Mrągowa mogła pojawić się trąba powietrzna Anna Bruszewska |

Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa. Mogła pojawić się trąba powietrzna Źródło wideo: Kuba Malczyk Źródło zdj. gł.: Kuba Malczyk

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w piątek w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich mocno piętrzyły się chmury. Sięgały nawet 9-10 kilometrów wysokości. Takie ich piętrzenie się oznaczało, że występujące w nich prądy wstępujące były silne.

Wirujący lej na nagraniu. To mogła być trąba powietrzna

W piątek w rejonie Mrągowa pojawiła się superkomórka burzowa. Takie zjawiska zdarzają się nad jeziorami, szczególnie w okresie lata. Jak tłumaczyła synoptyk, pojezierze sprzyja rotowaniu chmur, dlatego że różnica w nagrzewaniu się podłoża o różnym charakterze - wody i lądu - sprzyja powstawaniu lokalnego wiatru.

- Gdy przemieszczający się front napotyka na trasie lokalne zaburzenia, uskoki wiatru w atmosferze, wyzwalany jest impuls do zawirowania prądu wstępującego w chmurze, co sprzyja powstaniu trąby powietrznej - opowiadała.

Synoptyk dodała, że w piątek pod podstawą potężnej chmury, nisko zalegającej nad gruntem, utworzył się lej kondensacyjny. Powstał on, jak mówiła synoptyk, w wyniku zawirowania prądu wstępującego w chmurze cumulonimbus. - Przy silnym spadku ciśnienia pod podstawą chmury, w wyniku unoszenia się powietrza, a przede wszystkim przy bardzo wysokiej wilgotności w rejonie jezior doszło do kondensacji pary wodnej pod podstawą chmury i uformowania się leja kondensacyjnego - dodała.

Kuba Malczyk uchwycił na nagraniu lej kondensacyjny, który uformował się na granicy wsi Faszcze i Cudnochy, w okolicach Mrągowa. Mógł on dotknąć ziemi. Jeśli tak się stało, to mamy do czynienia z trąbą powietrzną.

Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa. Lej kondensacyjny na nagraniu Źródło: Kuba Malczyk

Brak sygnałów o zniszczeniach

Dyżury Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie przekazał, że w piątek strażacy nie odnotowali żadnych zgłoszeń w sprawie trąby powietrznej czy innych podobnych zjawisk atmosferycznych. Nie odnotowano też żadnych zniszczeń.

Również burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski przekazał, że nie otrzymał sygnałów o pojawieniu się trąby powietrznej.

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- Na pewno wiedziałbym, gdyby cokolwiek się komuś stało albo były jakieś szkody. A nie mam takich informacji - podkreślił. Jak zaznaczył, według jego wiedzy w piątek doszło jedynie do wywrócenia się dwóch drzew na leśną drogę, na której wyznaczona była trasa rajdu samochodowego. Ale - jak dodał - usunęli je strażacy zabezpieczający ten odcinek i rajd pojechał bez przeszkód.

Piotr Szuster z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej napisał, że we wsi Cudnochy pojawiła się trąba powietrza. Dodał, że wynika to z bazy gromadzącej informacje i raporty o ekstremalnych zjawiskach European Severe Weather Database.

W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy.



Tornado zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Malczyka. https://t.co/gmyEKbLHLA pic.twitter.com/XouuU2L5jb — Pietrek Szuster (@retsuz) June 6, 2026 Rozwiń

Redagował dd