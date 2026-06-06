Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

W okolicach Mrągowa mogła pojawić się trąba powietrzna

|
Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa
Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa. Mogła pojawić się trąba powietrzna
Źródło wideo: Kuba Malczyk
Źródło zdj. gł.: Kuba Malczyk
Burze przechodziły w piątek nad częścią Polski. Szczególnie gwałtowne zjawiska były na północnym wschodzie kraju. W powiecie mrągowskim zaobserwowano lej kondensacyjny. Mógł on dotknąć ziemi, co oznacza, że pojawiła się trąba powietrzna. Zjawisko można zobaczyć na nagraniu.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w piątek w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich mocno piętrzyły się chmury. Sięgały nawet 9-10 kilometrów wysokości. Takie ich piętrzenie się oznaczało, że występujące w nich prądy wstępujące były silne.

"Ta formacja sunie niczym taran"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ta formacja sunie niczym taran"

Wirujący lej na nagraniu. To mogła być trąba powietrzna

W piątek w rejonie Mrągowa pojawiła się superkomórka burzowa. Takie zjawiska zdarzają się nad jeziorami, szczególnie w okresie lata. Jak tłumaczyła synoptyk, pojezierze sprzyja rotowaniu chmur, dlatego że różnica w nagrzewaniu się podłoża o różnym charakterze - wody i lądu - sprzyja powstawaniu lokalnego wiatru.

- Gdy przemieszczający się front napotyka na trasie lokalne zaburzenia, uskoki wiatru w atmosferze, wyzwalany jest impuls do zawirowania prądu wstępującego w chmurze, co sprzyja powstaniu trąby powietrznej - opowiadała.

Synoptyk dodała, że w piątek pod podstawą potężnej chmury, nisko zalegającej nad gruntem, utworzył się lej kondensacyjny. Powstał on, jak mówiła synoptyk, w wyniku zawirowania prądu wstępującego w chmurze cumulonimbus. - Przy silnym spadku ciśnienia pod podstawą chmury, w wyniku unoszenia się powietrza, a przede wszystkim przy bardzo wysokiej wilgotności w rejonie jezior doszło do kondensacji pary wodnej pod podstawą chmury i uformowania się leja kondensacyjnego - dodała.

Kuba Malczyk uchwycił na nagraniu lej kondensacyjny, który uformował się na granicy wsi Faszcze i Cudnochy, w okolicach Mrągowa. Mógł on dotknąć ziemi. Jeśli tak się stało, to mamy do czynienia z trąbą powietrzną.

Klatka kluczowa-478753
Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa. Lej kondensacyjny na nagraniu
Źródło: Kuba Malczyk

Brak sygnałów o zniszczeniach

Dyżury Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie przekazał, że w piątek strażacy nie odnotowali żadnych zgłoszeń w sprawie trąby powietrznej czy innych podobnych zjawisk atmosferycznych. Nie odnotowano też żadnych zniszczeń.

Również burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski przekazał, że nie otrzymał sygnałów o pojawieniu się trąby powietrznej.

Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Taką pomoc otrzymają poszkodowani
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Taką pomoc otrzymają poszkodowani

- Na pewno wiedziałbym, gdyby cokolwiek się komuś stało albo były jakieś szkody. A nie mam takich informacji - podkreślił. Jak zaznaczył, według jego wiedzy w piątek doszło jedynie do wywrócenia się dwóch drzew na leśną drogę, na której wyznaczona była trasa rajdu samochodowego. Ale - jak dodał - usunęli je strażacy zabezpieczający ten odcinek i rajd pojechał bez przeszkód.

Piotr Szuster z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej napisał, że we wsi Cudnochy pojawiła się trąba powietrza. Dodał, że wynika to z bazy gromadzącej informacje i raporty o ekstremalnych zjawiskach European Severe Weather Database.

Redagował dd

Źródło: tvnmeteo.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
35 min
_JPII_Tymieniecka_lupa
Listy, o których nikt miał nic nie mówić. Historia ukrytej korespondencji Jana Pawła II
Tajemnica korespondencji
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
Udostępnij:
Tagi:
burzepogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Dziecko wypadło z jedenastego piętra
Pięciolatka wypadła z 11. piętra. Nowe informacje o stanie dziewczynki
TVN24
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
BIZNES
Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Lekarze dają norweskiej księżnej rok życia. "Dramatyczny spadek wydolności płuc"
TVN24
shutterstock_2317798961
Opłata ma objąć więcej osób. Ministerstwo szykuje zmiany
Łukasz Figielski
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
Pijany nastolatek wjechał prosto w blok
TVN24
Ropa naftowa
Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen
BIZNES
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Grudziądz. Samochód wjechał w dwie 14-latki na hulajnodze
Dwie 14-latki na hulajnodze. W jedną uderzył kierowca. Dziewczyna walczy o życie
TVN24
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
19-latek wjechał taksówką w sklep
WARSZAWA
Bartosz Grodecki spotkał się z Kyryłem Budanowem
Seria spotkań z szefem kancelarii Zełenskiego. Szef BBN: przedstawiłem stanowisko prezydenta
TVN24
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gdy popada, zalewa garaże. Gdy poświeci, brakuje jej w kranach. Problem z wodą leczą zakazami
Katarzyna Kędra
Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela
Tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela
Klaudia Kamieniarz
Zginął aktora James Handy. Został pchnięty nożem przed swoim domem w Los Angeles
Śmierć Jamesa Handy'ego. Syn partnerki z zarzutem zabójstwa aktora
TVN24
Starcie protestujących z policją w Southampton w związku z zabójstwem Henry'ego Nowaka
Kolejne osoby oskarżone. Brały udział w zamieszkach po śmierci Henry'ego Nowaka
TVN24
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Rozmowa z Mają Chwalińską w "Dzień Dobry TVN" z 2016 roku
Przygoda z tenisem "zaczęła się przypadkowo". Maja Chwalińska 10 lat temu
TVN24
Dua Lipa i Callum Turner tańczą w Palermo w czasie uroczystości weselnej
Taniec i muzyka na żywo. Ruszyło trzydniowe wesele Dua Lipy
TVN24
imageTitle
Finał kontrastów. Patrzy cały świat
EUROSPORT
Jaskinia
"Całe jego ciało utknęło w szczelinie"
imageTitle
Ostatni rozdział bajki Chwalińskiej. Odliczamy do finału
RELACJA
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
"Ta formacja sunie niczym taran"
Polska
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
27-latek był poszukiwany za udział w bójce
"Ruszył na funkcjonariuszy z pięściami, zaczął ich szarpać, wyzywać"
WARSZAWA
imageTitle
Szukali noclegu po ludziach. Trudna rzeczywistość Chwalińskiej przed Rolandem Garrosem
EUROSPORT
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport
BIZNES
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Groził motorniczej rozbitą butelką. Usłyszał zarzuty
TVN24
imageTitle
Ostrzeżenie dla Chwalińskiej. "Piekielne tempo"
EUROSPORT
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
TVN24
1 godz 1 min
pc
Ten film doprowadza Pazurę do łez. "Jak chcę sobie poryczeć, to go włączam"
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom