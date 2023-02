Sztorm i cofka. W Świnoujściu Bałtyk pochłonął plażę, szkody w Ustce

Z powodu silnego wiatru i szalejącego na morzu sztormu na Wybrzeżu doszło do cofki. W sobotę Bałtyk pochłonął plażę w Świnoujściu. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia, na których widać podniesiony poziom wody i zalaną plażę w okolicach Ustki i Orzechowa, a także szkody powstałe w usteckim porcie.

W województwie zachodniopomorskim obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami wód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął alertami hydrologicznymi drugiego stopnia obszar Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry. Jak przekazano w komunikacie, "w związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną prognozowane są dalsze wzrosty poziomów wody: powyżej stanu alarmowego na Zalewie Szczecińskim oraz powyżej stanu ostrzegawczego w ujściowym odcinku Odry". Alerty będą obowiązywać do godziny 12 w poniedziałek.

IMGW ostrzega również przed sztormem na Bałtyku. W niedzielę po południu ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczyły Bałtyku Południowo-Wschodniego. Przewidywany jest wiatr północny do północno-wschodniego o sile od 6 do 7, słabnący na 4 do 6 w skali Beauforta.