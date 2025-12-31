Cofka na rzece Elbląg. "Widziałam, jak woda wydostaje się z rzeki"

Reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska o sytuacji powodziowej w Elblągu we środę rano Źródło: TVN24

W północnej Polsce w ostatnich dniach dochodzi do zjawiska cofki. Silny wiatr sprawia, że woda z Bałtyku jest z powrotem cofana do rzek. Woda na ciekach się spiętrza i podnosi się jej poziom, co stwarza zagrożenie powodziowe.

Stan wody powyżej poziomu ostrzegawczego

Jedną z rzek, na której doszło do cofki, jest Elbląg. Na miejscu była reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska. Przekazała, że sytuacja w Elblągu wygląda lepiej niż we wtorek ale niebezpieczeństwo nie minęło.

- Sytuacja jest z pewnością znacznie lepsza niż to, co obserwowaliśmy wczoraj wieczorem. Aktualnie stan wody jest powyżej stanu ostrzegawczego, wynosi 598 centymetrów, a przypomnę, że wczoraj był przekroczony stan alarmowy. Był moment, kiedy woda w rzece Elbląg osiągnęła stan 641 centymetrów.

Reporterka dodała, że na własne oczy widziała, jak woda wydostaje się z rzeki i zalewa tereny zielone.

Rzeka Elbląg w środę rano Źródło: Michał Missan

Strażacy nie dopuścili do czarnego scenariusza

Kowalewska mówiła, że dzięki wysiłkom strażaków nie doszło do spełnienia się czarnego scenariusza.

- Strażacy ciężko pracowali, rozkładali rękawy przeciwpowodziowe, one cały czas tutaj są i najprawdopodobniej przez cały czas tutaj będą - relacjonowała.

Reporterka doprecyzowała, że przy rzece Elbląg zostało rozłożonych dokładnie 38 rękawów, każdy o długości 10 metrów. Wczoraj około godziny 15 było ich pięć, ale przed osiągnięciem przez rzekę poziomu 630 centymetrów strażacy zdecydowali, żeby rozłożyć więcej rękawów.

- Sytuacja była bardzo trudna, zwłaszcza że wiatr wiał z prędkością 80 kilometrów na godzinę i był to silny, północny wiatr, co powodowało cofkę i sytuacja była jeszcze trudniejsza - wyjaśniła.

Kowalewska dodała, że w nocy wiatr osłabł. Rano wiał z prędkością 30 kilometrów na godzinę, ale nadal z północy, przez co zagrożenie nie minęło. Strażacy uważają, że w kolejnych dniach stan wody w Elblągu może znów wzrosnąć. W związku z trudną sytuacją prezydent Elbląga odwołał zabawę sylwestrową.

