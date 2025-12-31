Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cofka na rzece Elbląg. "Widziałam, jak woda wydostaje się z rzeki"

Rzeka Elbląg w środę rano
Reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska o sytuacji powodziowej w Elblągu we środę rano
Źródło: TVN24
Na rzece Elbląg wciąż istnieje zagrożenie cofką. Dzięki pracy strażaków w środę rano sytuacja wygląda lepiej niż we wtorek wieczorem, ale w kolejnych dniach poziom wody znów może się podnieść.

W północnej Polsce w ostatnich dniach dochodzi do zjawiska cofki. Silny wiatr sprawia, że woda z Bałtyku jest z powrotem cofana do rzek. Woda na ciekach się spiętrza i podnosi się jej poziom, co stwarza zagrożenie powodziowe.

Stan wody powyżej poziomu ostrzegawczego

Jedną z rzek, na której doszło do cofki, jest Elbląg. Na miejscu była reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska. Przekazała, że sytuacja w Elblągu wygląda lepiej niż we wtorek ale niebezpieczeństwo nie minęło.

- Sytuacja jest z pewnością znacznie lepsza niż to, co obserwowaliśmy wczoraj wieczorem. Aktualnie stan wody jest powyżej stanu ostrzegawczego, wynosi 598 centymetrów, a przypomnę, że wczoraj był przekroczony stan alarmowy. Był moment, kiedy woda w rzece Elbląg osiągnęła stan 641 centymetrów.

Reporterka dodała, że na własne oczy widziała, jak woda wydostaje się z rzeki i zalewa tereny zielone.

Rzeka Elbląg w środę rano
Rzeka Elbląg w środę rano
Źródło: Michał Missan

Strażacy nie dopuścili do czarnego scenariusza

Kowalewska mówiła, że dzięki wysiłkom strażaków nie doszło do spełnienia się czarnego scenariusza.

- Strażacy ciężko pracowali, rozkładali rękawy przeciwpowodziowe, one cały czas tutaj są i najprawdopodobniej przez cały czas tutaj będą - relacjonowała.

Reporterka doprecyzowała, że przy rzece Elbląg zostało rozłożonych dokładnie 38 rękawów, każdy o długości 10 metrów. Wczoraj około godziny 15 było ich pięć, ale przed osiągnięciem przez rzekę poziomu 630 centymetrów strażacy zdecydowali, żeby rozłożyć więcej rękawów.

- Sytuacja była bardzo trudna, zwłaszcza że wiatr wiał z prędkością 80 kilometrów na godzinę i był to silny, północny wiatr, co powodowało cofkę i sytuacja była jeszcze trudniejsza - wyjaśniła.

Kowalewska dodała, że w nocy wiatr osłabł. Rano wiał z prędkością 30 kilometrów na godzinę, ale nadal z północy, przez co zagrożenie nie minęło. Strażacy uważają, że w kolejnych dniach stan wody w Elblągu może znów wzrosnąć. W związku z trudną sytuacją prezydent Elbląga odwołał zabawę sylwestrową.

Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko

Klatka kluczowa-129549
Reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska o sytuacji powodziowej w Elblągu we środę rano
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Michał Missan

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ElblągMorze Bałtyckie
Czytaj także:
Zablokowana trasa S7
Utknęli w lesie. Pomogła "ludzka życzliwość"
Zablokowana trasa S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. Kilka dróg wojewódzkich nieprzejezdnych
Śnieżyce na Podkarpaciu
Sylwester z alertem RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Burza śnieżna w Wąpiersku (Warmińsko-mazurskie)
Czerwone alarmy IMGW przed śniegiem nadal w mocy
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
Prognoza
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
Noc, śnieg
Gdzie w środę spadnie najwięcej śniegu
Prognoza
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
Prognoza
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
Pogoda, sylwester, nowy rok, świętowanie
Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok
Prognoza
Bałtyk
Rośnie poziom wody w Bałtyku i w rzekach
Prognoza
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
Prognoza
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
Prognoza
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
Świat
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
Nauka
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
Prognoza
Śnieg, śnieżyca, zawieje, zamiecie, zima
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
Prognoza
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
Prognoza
Sylwester, sztuczne ognie
-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy
Prognoza
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Za niektórymi z tych gatunków wyjątkowo udany rok. Inne napotkały spore problemy
Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie
Agnieszka Stradecka
Zima, śnieg, pług
Burze śnieżne zbliżają się do Polski. Może dosypać nawet 40 centymetrów
Prognoza
Śnieżyca podczas burzy Johannes, Szwecja
Śnieżyce i huraganowy wiatr. Nie żyją trzy osoby
Świat
Skutki tornada w Illinois
Zerwane dachy, tysiące bez prądu. Seria tornad w Illinois
Świat
Zimowa pogoda, śnieg
Taki będzie początek tygodnia
Prognoza
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
Świat
Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ofiara śmiertelna i alert przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Noc, popada śnieg
Zrobi się zimno i ślisko
Prognoza
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom