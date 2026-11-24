Polska Cofka na Pomorzu Zachodnim. Woda wdarła się do bazy Polskiego Związku Wędkarskiego Matylda Dziechcińska |

Szczecin. Kolizja dwóch statków na Zalewie Szczecińskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Baza Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) nad Łarpią w Policach jest częściowo pod wodą. To skutek cofki, podczas której wody Bałtyku wpychane są do Zalewu Szczecińskiego przez północny wiatr. To z kolei podnosi poziom wody w Odrze i jej dopływach.

- Przy wodowskazie wskazującym 565 centymetrów w Trzebieży nie odczuwamy skutków, ale w nocy było już 587 centymetrów - powiedział we wtorek Adrian Sobania, wiceprezes przystani PZW okręgu zachodniopomorskiego z koła 39 Police Miasto. - Mamy ponad sto hangarów, około 80 procent zostało podtopionych, ale poważnych strat materialnych na razie nie ma - dodał.

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Cofka na Pomorzu Zachodnim. Musieli ratować łódź

Woda wdarła się do hangarów położonych najbliżej rzeki. Do części pomieszczeń trudno się dostać. Zalany został też plac przy tak zwanym slipie, z którego wodowane są łodzie. W poniedziałek gospodarz bazy Seweryn Nowakowski musiał ratować jedną z łodzi zacumowanych przy pomoście.

- Nie miałem klucza do kłódki, więc ciąłem fleksem. Z powodu wysokiej wody cuma się naprężyła, łódź była przechylona, brakowało kilka centymetrów i woda przelałaby się przez burtę - relacjonował Nowakowski.

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Obowiązuje alarm sztormowy

We wtorek wędkarze z Polic zauważyli, że woda powoli opada. Rano wodowskaz pokazywał tam 582-581 cm. Taki sam poziom odnotowano w porcie w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim. Dyżurny bosman przekazał, że nadal obowiązuje tam alarm sztormowy, ogłaszany od poziomu wody 580 cm. Wyjaśnił, że przeciętny stan wody w trzebieskim porcie wynosi 507 cm.

Zalana przystań Polskiego Związku Wędkarskiego w Policach Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki

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IMGW wydał pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne

Halina Maińska, prezeska portu jachtowego w Trzebieży, zapewniła, że wszystkie jednostki w marinie są bezpieczne. - Wstrzymaliśmy tylko zaplanowane w tym tygodniu operacje wyciągania jachtów - zaznaczyła. Przy silnym wietrze nie może pracować dźwig, którym wyciąga się na ląd łodzie i jachty ważące nawet 20 ton.

Zamknięto odcinek drogi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla Odry, na odcinku od Gryfina do ujścia, oraz dla Zalewu Szczecińskiego. Obowiązuje ono do środy, 25 listopada.

We wtorek w południe wodowskaz IMGW na Odrze w Szczecinie, przy Moście Długim, wskazywał 590 cm. Stan ostrzegawczy był więc przekroczony o 20 cm, a do stanu alarmowego zostało 10 cm.

W Gryfinie woda sięgnęła 595 cm. Zamknięto odcinek drogi wojewódzkiej numer 120 z Gryfina do niemieckiego Mescherin. Droga biegnie mostami i groblą przez Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią, a duża jej część jest zalana.