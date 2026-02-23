Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co zrobić z wodą roztopową? Ekspert: najlepiej zostawić w spokoju

Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
"Mamy coś, z czego powinniśmy się radować"
Źródło: TVN24
Wzrost temperatury zaowocował roztopami, które sprawiają problemy w niektórych rejonach Polski. Profesor Bogdan Chojnicki uważa jednak, że w ogólnym rozrachunku są one korzystne - zarówno dla nas samych, jak i środowiska.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Na początku tygodnia w wielu rejonach Polski pojawiły się roztopy. Spowodowały zalania piwnic, posesji i dróg, wymuszając setki interwencji strażaków. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, przypomina jednak, że kiedyś roztopy były całkowicie normalną sytuacją - dopiero w ostatnich latach "zabrały" je nam zmiany klimatu.

- Przypomniały nam się tak naprawdę lata osiemdziesiąte i scenariusze, które w latach osiemdziesiątych, po każdej śnieżnej i chłodnej zimie, były typowe. Zapomnieliśmy o tym, bo zmiana klimatu, szczególnie ostatnie kilkanaście lat, przyzwyczaiły nas do tego, że zagadnienie topnienia śniegu nie istniało, bo zwyczajnie nie było śniegu - mówi.

Kłopot przez niewłaściwą gospodarkę przestrzenną

Chojnicki twierdzi, że tegoroczne roztopy powinny nauczyć nas, gdzie tak naprawdę powinniśmy przechowywać wodę.

- Mamy coś, z czego powinniśmy się radować, ale dzięki odpowiedniej gospodarce przestrzennej moglibyśmy z tej wody mocno skorzystać. Tam, gdzie o retencji nie pomyśleliśmy, tam, gdzie nie pomyśleliśmy o tym, że woda się może podnieść, to jest rodzaj kłopotu, z którym będziemy walczyć - wyjaśnia.

Chojnicki zauważa, że z przyczyn ekonomicznych i estetycznych budynki często nie są wyniesione nad powierzchnię. To właśnie nisko położone tereny - oraz obszary górskie, gdzie zalegający śnieg nie ma szans wsiąknąć - są najbardziej narażone na zalania. Według klimatologa w większości kraju podtopienia nie powinny jednak wyrządzić znacznych szkód.

Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków

Co zrobić z wodą roztopową? Najlepiej nic

Woda roztopowa może stanowić problem, ale czy oznacza to, że trzeba ją odpompowywać? Chojnicki przyznaje, że w wielu miejscach optymalnym rozwiązaniem byłoby po prostu ją pozostawić.

- Pierwsza rzecz: ta woda wsiąknie nam w grunt. Nawet jeżeli ktoś dzisiaj odczuwa to jako pewien dyskomfort, to pamiętajmy, że przyjdzie lato i wtedy ta woda, która wsiąknęła, pozwoli nam na większy komfort wodny w okresie, kiedy zrobi się naprawdę bardzo gorąco. Druga rzecz: woda, która wsiąknie głębiej, poza zasięg korzeni roślin, zasili nam rzeki. Pamiętajmy, że tej wody wciąż mamy braki, bo mamy kilkanaście lat z poważnymi deficytami wody, których objawem były niskie stany wody w rzekach. Nawet w czasie, gdy notowaliśmy duże opady, poziom wody w dużych rzekach wcale nie wzrastał gwałtownie - tłumaczy.

Chojnicki zauważa, że śnieżna zima to korzystna sytuacja dla roślin uprawnych i lasów - zwłaszcza że te drugie potrafią długo przetrzymywać wodę. Zaznacza jednak, że wody roztopowej nie jest na tyle dużo, by rozwiązała nasz problem hydrologiczny na dłuższy czas.

- Na pewno jest lepiej, na pewno mamy sytuację, w której śnieg, który nam przetrzymał wodę do okresu ciepłego, nie wsiąkł - teraz wsiąknie, więc na pewno nas wzbogaci - ale na pewno nie są to ilości śniegu, które radykalnie zmieniają hydrologię krajobrazu - podsumowuje klimatolog.

Klatka kluczowa-246856
Profesor Bogdan Chojnicki o roztopach w Polsce
Źródło: TVN24

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Udostępnij:
Tagi:
Woda
Czytaj także:
Śnieg, deszcz ze śniegiem
To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów
Prognoza
Pojawią się roztopy
Tu roztopy wciąż będą niebezpieczne. Są alarmy drugiego stopnia
Prognoza
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Poziom rzek się podnosi. Więcej pomarańczowych alertów
Prognoza
Interwencja strażaków po zalaniu spowodowanym roztopami
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Polska
Deszcz, noc
Noc na plusie, ale z opadami
Prognoza
Kot z czworgiem uszu
Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów
Ciekawostki
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
10 centymetrów śniegu, tęgi nocny mróz i napływ "gorąca" znad Afryki
Prognoza
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
Polska
ventusky-rain-3h-20260224t0000-52n19e
Deszcz zamiast mrozu. Mapy pokazują, gdzie pada
Prognoza
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
Świat
Zła jakość powietrza w Seulu
Wydano ostrzeżenia przed smogiem. Mieszkańcy założyli maseczki
Smog
deszcz, ulewa, noc
Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
Polska
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
Nauka
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
Świat
Żółwie wróciły na wyspę
Wyginęły prawie 200 lat temu, właśnie wróciły
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
Prognoza
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
"Przerwa w dopływie helu". Kluczowa misja NASA i wielki znak zapytania
Nauka
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
Prognoza
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
Świat
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
Prognoza
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
Polska
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
Prognoza
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
Polska
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Świat
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
Prognoza
Roztopy, odwilż, Polska
"Śnieg zacznie się intensywnie topić". Co to dla nas oznacza
Polska
Aktywność fizyczna, sport zimą
"To najtrudniejszy czas". Ta grupa jest szczególnie narażona
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom