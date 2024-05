Pogoda zachęca do leśnych wycieczek, jednak w ten weekend lepiej zrezygnować z takiego sposobu spędzania czasu. Służby ostrzegają, że ściółka w lasach jest bardzo sucha i podatna na najmniejsze źródło ognia, które może wywołać pożar. Co zrobić, jeżeli zobaczymy, że w lesie wybuchł ogień?

Według danych Państwowej Straży Pożarnej w tym roku odnotowano o ponad 700 pożarów lasów więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak podkreślił na antenie TVN24 Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, w samym powiecie radomszczańskim (województwo łódzkie) doszło do czterech razy więcej pożarów lasów, a wilgotność ściółki wynosi obecnie 11 procent. - To jest bardzo mało - podkreślił.

Czego nie robić w lesie

Co robić, gdy zauważy się pożar lasu

Co robić, kiedy jesteśmy świadkami pożaru? Leśniczy podkreślił, że nie powinniśmy próbować gasić go samemu. Należy bezzwłocznie zadzwonić na numer alarmowy PSP - 998 - lub skontaktować się z numerem 112. Jak podają Lasy Państwowe, "w zgłoszeniu należy podać możliwie najdokładniej gdzie się pali, co się pali i ile się pali (np.: pali się ściółka w starszym lesie iglastym koło parkingu przy drodze asfaltowej za miejscowością X w stronę wsi Y, można wskazać punkt charakterystyczny otoczenia, jeśli jest taka możliwość, można również podać pozycję GPS. Poinformujmy, czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, czy nie widać innych zagrożeń. Podajemy swoje nazwisko i imię oraz numer telefonu jako powiadamiającego o pożarze. Nie odkładamy telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia zgłoszenia przez dyspozytora, być może zajdzie potrzeba udzielenia dodatkowych informacji. Oczywiście należy wykonywać polecenia przekazywane przez dyspozytora lub służbę dyżurną".