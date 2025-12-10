Logo TVN24
Polska

Ciepła środa we Wrocławiu. "To dla nas szok"

Słoneczny Wrocław w grudniu
Wiosenna aura we Wrocławiu
Źródło: TVN24
Kilkanaście stopni na plusie pokazały dziś termometry w wielu regionach Polski. Ciepło było we Wrocławiu. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska korzystali z iście wiosennej aury.

Pogoda w drugim tygodniu grudnia zdecydowanie nie idzie w parze z porą roku. Środa przyniosła w większości kraju słoneczną i ciepłą aurę. "Powiew wiosny" w trakcie przełomu jesienno-zimowego poczuli między innymi mieszkańcy Wrocławia, gdzie termometry pokazały 14 stopni Celsjusza.

- To jest coś co może podobać się wielu osobom, bo można wyjść na słoneczny, przyjemny spacer (...). Niektórzy chodzą w t-shirtach, niektórzy zupełnie odwrotnie, noszą kurtki i szaliki - opisuje reporter TVN24 Paweł Popkowski, który sam występuje tylko w swetrze.

"Ubrałam się ciepło, jest mi za gorąco"

Jak ocenił reporter, pogoda we Wrocławiu bardziej dziś przywodzi na myśl marzec bądź kwiecień, a nie grudzień.

- Jest mi za ciepło, źle się ubrałam - mówi jedna z rozmówczyń. - Jestem zaskoczona, nie mieszkam we Wrocławiu już od lat, ubrałam się ciepło i jest mi za gorąco - dodaje. - Pochodzimy z takich chłodniejszych rejonów, bardziej górskich. Wrocław z taką temperaturą to dla nas szok. Właśnie ściągamy szaliki i zaraz chyba płaszcze rozepniemy, bo jest tak gorąco - mówi kolejna rozmówczyni.

Kobiety zapytane o to, co sądzą o osobach ubranych w same t-shirty odpowiedziały, że to przesada, choć nie wiadomo jak się ubrać w taką pogodę.

- Końcówka roku, okres przedzimowy, a do pogody dzisiaj pasowałyby powiedzenia typowo wiosenne, jak "w marcu jak w garncu" czy "kwiecień plecień" - mówi nasz reporter.

Temperatura w Polsce w środę, 10.12
Temperatura w Polsce w środę, 10.12
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: fw,jzb/dd

Źródło: IMGW, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

