Ceny warzyw a zmiany klimatu. "Nam się jeszcze żyje wygodnie"

Rosnące ceny warzyw i owoców to wypadkowa wielu czynników, w tym tych związanych ze zmianami klimatycznymi. Geograf i popularyzator nauki Michał Brennek na antenie TVN24 opowiadał o tym, jakie ukryte czynniki wpływają na koszty naszego codziennego życia i jakie działania powinniśmy podjąć, by w przyszłości cieszyć się nim w taki sposób, jak dotychczas.

Ceny warzyw na sklepowych półkach stają się coraz wyższe . Więcej za pomidory i paprykę płacimy nie tylko my, ale także mieszkańcy wielu krajów Europy Zachodniej. Jak wyjaśniał w programie "Wstajesz i weekend" geograf i popularyzator nauki Michał Brennek, jest to związane z wieloma ukrytymi kosztami, zarówno ekonomicznymi, jak i środowiskowymi.

Wysokie koszty suszy

- Jeśli chcemy jeść pomidory zimą, mamy dwa wyjścia: albo je sprowadzimy z daleka, czyli musimy zapłacić za paliwo, albo za ogrzewanie szklarni - wyjaśnił Brennek. - W tej chwili możemy jeść, co chcemy, dowolny tropikalny owoc, ale żebyśmy mogli go jeść, musimy zapłacić za to paliwem.

Wygodna strefa klimatyczna

- Nam się jeszcze żyje wygodnie, ponieważ nasza strefa klimatyczna jest predestynowana do tego, żebyśmy jeszcze przez chwilę mieli szansę, ale to oznacza (...) także odpowiedzialność za to, że jeżeli chcemy dalej żyć w takiej wygodzie, w jakiej żyjemy, musimy się zabrać do roboty. Nie jutro, teraz - podkreślił.