Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach 

W niedzielę około godziny 20 dyżurujący nad Morskim Okiem ratownik TOPR wypatrzył nieruchome światło latarki. Dostrzegł je w rejonie tak zwanej Buli pod Rysami, na wysokości 2054 metrów nad poziomem morza. Zaniepokoiło go to, dlatego ratownicy postanowili to sprawdzić. Najpierw za pomocą drona z kamerą zlokalizowali miejsce i stwierdzili, że potrzebna jest pomoc poszkodowanemu turyście. Znad Morskiego Oka wyruszyła grupa ratowników.