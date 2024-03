W sobotę w Polsce zapanowała wyjątkowo ciekawa sytuacja meteorologiczna, przypominająca sytuację z pełni lata - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W ciepłej masie powietrza znad południowo-zachodniej Europy i Morza Śródziemnego uformowały się trzy wąskie fronty atmosferyczne, na których kłębiły się chmury burzowe. Dzieje się tak w ciepłym wycinku wiru niżowego, gdzie zassane zostało ciepło z południa. Polska znalazła się w sobotę właśnie w tym wycinku, przez co temperatura wzrastała do 15-16 stopni w centrum kraju i do 17 stopni na Śląsku i Kujawach. Tymczasem napierające od zachodu i północy zimne masy powietrza wymuszały formowanie się stref kłębiastego zachmurzenia, ułożonych w wąskie strefy wędrujące z zachodu na wschód.

Burzowe zjawiska

W Jędrzejowie Starym (woj. mazowieckie) na niebie pojawiły się chmury mammatus. Tworzą się one w czasie piętrzenia się chmur burzowych, kiedy to występują silne prądy wstępujące i zstępujące, przyczyniające się do formowania malowniczych wypukłości u podstawy chmury burzowej. Mammatusy najprawdopodobniej powstają w wyniku styku wilgotnego, zimnego powietrza opadającego w chmurze, z suchszym pod podstawą cumulonimbusa. Chmury te nigdy nie występują samodzielnie i wyglądają niczym miniaturowe obłoczki doklejone do wielkiej chmury właściwej.