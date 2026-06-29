Polska "Lunęło. Burza jak w tropikach". Są zalania Damian Dziugieł |

Grad w Skarżysku-Kamiennej Źródło wideo: KingaBie, Użytkowniczka Sieci Obserwatorów Burz Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Baligród

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Po rekordowo upalnej niedzieli z burzami poniedziałek również przynosi groźne zjawiska i dynamiczną aurę. Nad częścią kraju przechodzą burze, towarzyszą im ulewne opady. Przed wyładowaniami obowiązują alarmy IMGW, nawet najwyższego stopnia. Wysłany został też alert RCB.

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Zalane ulice miasta na Pomorzu Zachodnim

Potężna ulewa nawiedziła Gryfino na Pomorzu Zachodnim. Jak przekazał kapitan Przemysław Wiaderski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, straż odnotowała łącznie 21 zgłoszeń związanych z pogodą. Dwa z nich dotyczyły powalonych konarów, reszta - zalań.

Portal gryfinska.pl udostępnił nagranie samochodów brodzących w wodzie. Redakcja informowała też, że deszcz był intensywny, ulicami płynęły potoki. Wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym.

Sypnęło gradem na Podkarpaciu

Ulewa z gradem nawiedziła w poniedziałek Dolinę Rabską.

"Lunęło. Burza jak w tropikach" - napisali przedstawiciele Nadleśnictwa Baligród na profilu w mediach społecznościowych.