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"Lunęło. Burza jak w tropikach". Są zalania

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Lunęło
Grad w Skarżysku-Kamiennej
Źródło wideo: KingaBie, Użytkowniczka Sieci Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Baligród
Pogoda w poniedziałek jest gwałtowna. Przez część kraju przetacza się front, który niesie opady deszczu, a miejscami - burze. Na Pomorzu Zachodnim pojawiły się zalania i połamane drzewa, interweniowała straż pożarna.

Po rekordowo upalnej niedzieli z burzami poniedziałek również przynosi groźne zjawiska i dynamiczną aurę. Nad częścią kraju przechodzą burze, towarzyszą im ulewne opady. Przed wyładowaniami obowiązują alarmy IMGW, nawet najwyższego stopnia. Wysłany został też alert RCB.

>>> ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA

Zalane ulice miasta na Pomorzu Zachodnim

Potężna ulewa nawiedziła Gryfino na Pomorzu Zachodnim. Jak przekazał kapitan Przemysław Wiaderski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, straż odnotowała łącznie 21 zgłoszeń związanych z pogodą. Dwa z nich dotyczyły powalonych konarów, reszta - zalań.

Portal gryfinska.pl udostępnił nagranie samochodów brodzących w wodzie. Redakcja informowała też, że deszcz był intensywny, ulicami płynęły potoki. Wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym.

Sypnęło gradem na Podkarpaciu

Ulewa z gradem nawiedziła w poniedziałek Dolinę Rabską.

"Lunęło. Burza jak w tropikach" - napisali przedstawiciele Nadleśnictwa Baligród na profilu w mediach społecznościowych.

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
burze
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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