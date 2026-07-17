Polska Załamanie pogody. Wichura przeszła przez obóz harcerski Martyna Płecha |

Zniszczenia w obozie w Grójcu Wielkim Źródło wideo: Zespół prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Źródło zdj. gł.: Zespół prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

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Do załamania pogody doszło w województwie lubuskim. Na nagraniu i zdjęciach, jakie otrzymaliśmy od Sieci Obserwatorów Burz, widać skutki superkomórki burzowej, która przeszła przez Babimost i Podmokle Wielkie.

Jak poinformował dyżurny lubuskiej straży, od rana przeprowadzono 89 interwencji związanych z pogodą. Wyjeżdżano między innymi do połamanych gałęzi i pojedynczych przypadków zalanych piwnic. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski.

Podmokle Wielkie ucierpiało na skutek burzy Źródło zdjęcia: Siec Obserwatorów Burz

Powalone drzewo w Międzyrzeczu (Lubuskie) Źródło: Kontakt24 / OW

Skutki załamania pogody w Zbąszynku Źródło zdjęcia: Michalina Kostera/Sieć Obserwatorów Burz

Ewakuacja harcerzy w Wielkopolsce

W okolicy godziny 16.30 do wielkopolskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o zerwanej części dachu budynku gospodarczego. W Siedleminie w powiecie jarocińskim, bo to tam wiatr narobił szkód, pracowały dwa zastępy straży pożarnej. W województwie wielkopolskim jak dotąd odnotowano 120 interwencji. Najwięcej w powiatach: wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim. W większości to połamane drzewa.

Zerwany dach w wielkopolskim Siedleminie Wichura uszkodziła dach w Siedleminie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie Wichura uszkodziła dach w Siedleminie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie Wichura uszkodziła dach w Siedleminie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie

Z obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim (pow. wolsztyński) ewakuowano prewencyjnie 121 osób - poinformował rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej młodszy aspirant Martin Halasz. Na zdjęciach udostępnionych nam przez strażaków widać, jakie zniszczenia poczyniła nawałnica.

Zniszczenia w obozie w Grójcu Wielkim Źródło: Zespół prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Dolny Śląsk i Opolszczyzna. Piorun miał trafić w budynek

Na terenie województwa dolnośląskiego najwięcej interwencji strażaków dotyczyło powiatów: polkowickiego, trzebnickiego i oleśnickiego. Trzeba było usuwać tam powalone drzewa i zalegające konary oraz wypompowywać wodę z posesji. Strażacy z Opola przekazali, że zgłoszenia spływały do nich głównie z powiatów opolskiego i strzeleckiego. Po godzinie 19 otrzymali zgłoszenie o piorunie, który miał uderzyć w budynek w miejscowości Lipowa w gminie Nysa. Nie doszło tam do pożaru, a jedynie do zadymienia.