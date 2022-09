Osuwały się skarpy, samochody pozalewało po dachy. Tak "tonęła" część kraju

Interwencje na Śląsku

- Pierwszy raz tak się zrobiło w czerwcu, potem dwa tygodnie później, i ostatnio tydzień temu, i dzisiaj po raz kolejny. [...] Cała woda spływa do nas na nasze posesje, a my mamy tu rowy niedrożne. Ja mam cały dom wyłączony [...] jestem bez wody i bez prądu - opowiadała jedna z mieszkanek Myszkowa.

Służby zapewniały jednak, że robią wszystko, co w ich mocy, by pomóc mieszkańcom.

Ziemia Lubuska. "Zalało praktycznie całe miasto"

- Drzewa, pojemniki, wszystko co na posesjach i w lesie się znajdowało. Wszystko płynie do Warty. Widać to gołym okiem, jest naprawdę tragicznie - dodała jeszcze mieszkanka.

Zalane ulice na Dolnym Śląsku

Po południu burze z intensywnymi opadami deszczu pojawiły się także na Dolnym Śląsku. Dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu poinformował, że z powodu gwałtownej pogody do godziny 20 przyjęto 189 zgłoszeń od mieszkańców regionu, głównie w powiatach jaworskim i wrocławskim. - To były wezwania do zalanych piwnic, posesji, przepustów drogowych. Zdarzały się też interwencje związane z połamanymi konarami drzew. Nikt nie ucierpiał, straty materialne nie były duże - powiedział.