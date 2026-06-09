Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Burze w Polsce. Pierwsze zalania i sztab kryzysowy

|
Podtopienia po burzy, która przeszła nad Żychlinem (woj. łódzkie)
Zalania po burzy, która przeszła nad Żychlinem (woj. łódzkie)
Źródło wideo: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Kacper
Źródło zdj. gł.: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Kacper
Burze przechodzą nad Polską. Na Ziemi Łódzkiej doszło do lokalnych podtopień. MSWiA potwierdziło gotowość służb w związku z sytuacją pogodową.

We wtorek nad krajem przemieszcza się rozległa strefa burz i opadów deszczu. Od godzin popołudniowych w wielu regionach w mocy są ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego i drugiego stopnia, a w pięciu województwach obowiązuje alert RCB. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek informowała, że może powstać trąba powietrzna.

MAPĘ I RADAR BURZ ŚLEDŹ NA TVNMETEO.PL

Zalane drogi na Ziemi Łódzkiej

Do strażaków z województwa łódzkiego wpłynęło 18 zgłoszeń związanych z gwałtowną aurą. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew i wypompowywaniu wody z zalanych terenów. W Żychlinie (powiat kutnowski) doszło do podtopienia domu kultury. Na terenie całego powiatu odnotowano pięć zdarzeń atmosferycznych.

Jak przekazała we wtorek po południu Sieć Obserwatorów Burz (SOB), w Żychlinie opady utrudniły ruch na jednym ze skrzyżowań. Na nagraniu widać samochody przedzierające się przez stojącą wodę.

"Takich miejsc może być zdecydowanie więcej" - ostrzegli eksperci.

Trudne warunki w województwie śląskim

SOB udostępniła także nagranie z Chliny w powiecie zawierciańskim. Widać na nim, jak intensywne opady deszczu utrudniają jazdę samochodem. Woda zbierała się na przedniej szybie auta tak szybko, że wycieraczki ledwo nadążały z jej usuwaniem.

Klatka kluczowa-484243
Trudne warunki na drogach podczas wtorkowych opadów - Chlina, woj. śląskie
Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Weronika,

Służby w gotowości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) poinformowało, że podległe mu służby oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości w związku z sytuacją pogodową. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa we wtorek po południu rozpoczęła się odprawa pod przewodnictwem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Leśniakiewicza.

Jak podało ministerstwo, podczas posiedzenia sztabu kryzysowego skoordynowano działania ratownicze na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Strażacy i policjanci otrzymali polecenie natychmiastowego reagowania na zagrożenia związane z frontem burzowym.

"Służby na bieżąco monitorują sytuację i są gotowe na każdą ewentualność" - napisano w komunikacie.

Nadciągają gwałtowne burze. Ryzyko trąby powietrznej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nadciągają gwałtowne burze. Ryzyko trąby powietrznej

Prognoza
Źródło: MSWiA, Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
burze
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Piorun, burza
Gdzie jest burza? Sypie grad i wieje z prędkością do 90 km/h
Polska
Deszcz, ulewy
W prognozie na najbliższe dni są ulewy i chłód
Prognoza
Burze z gradem i piorunami, zbiorą się ciemne chmury
Nawałnice. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Polska
Niedźwiedź z miasta Utsunomiya przed schwytaniem
Złapali niedźwiedzia biegającego po mieście. Są informacje o kolejnym
Świat
Park Narodowy Wielkiego Kanionu wielki kanion kolorado usa shutterstock_97706066
Wybrał się z ojcem na wędrówkę. 18-latek nie żyje
Podróże
Opady
Nadciąga druga fala monsunu europejskiego. Co przyniesie?
Arleta Unton-Pyziołek
Burza, niebezpieczne warunki
Alert RCB w pięciu województwach
Pogoda
Opady deszczu we wtorek
Nadciągają gwałtowne burze. Ryzyko trąby powietrznej
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Ewakuacje po trzęsieniu ziemi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych
TVN24
Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym
Żarłacz biały w Morzu Śródziemnym. Pierwsze takie nagranie
Świat
burza piorun blyskawica niebo chmury
Nadchodzą burze. Tu ma być szczególnie groźnie
Prognoza
W japońskim mieście Utsunomiya pojawił się niedźwiedź
Pojawił się w mieście, zamknęli ponad 100 szkół
Świat
Burza
Idzie diametralna zmiana pogody
Prognoza
Aksolotl meksykański, ambystoma
Przed mundialem są niemal wszędzie. Tylko nie tam, gdzie powinny
Świat
Burza, chmury, deszcz
Tutaj wciąż słychać grzmoty
Polska
Koniunkcja Jowisza i Wenus na tle nocnego nieba
Planety w "najciaśniejszym uścisku". Jak go obserwować
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi
Runął dach szkoły. Na nagraniu słychać piski dzieci
Świat
Zorza polarna widziana z ISS
Ziemia rozbłysła na zielono. "Tańczyła i wiła się tuż pod nami"
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi nawiedziło filipińską wyspę Mindanao
"Spałem, kiedy doszło do trzęsienia". Relacja Polaka z Filipin
Świat
Opady w poniedziałek
Opady nadciągają nad kraj. Deszczowa mapa i radar
Prognoza
Ulewa, miasto
Ryzyko podtopień po ulewach. IMGW alarmuje
Prognoza
Burze nocą, piorun
Wieczorne burze. Tu IMGW wciąż ostrzega
Prognoza
Piorun, burza, burze
Trzy burzowe komórki w niedzielny wieczór
Prognoza
Staroleśny Szczyt w słowackich Tatrach
Wysłał zdjęcie do rodziny i kontakt się urwał. Znaleźli jego ciało
Świat
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Grecji
Zawalone ściany, głazy na drogach. Trzęsienie ziemi w Grecji
Świat
Tory, kolej
Wiatr powalił drzewo na tory. Niedziela z niebezpieczną aurą
Polska
Deszcz, ulewa
Ciągłe opady i burze z ulewami. Taki będzie nadchodzący tydzień
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
Prognoza
Silny wiatr przewrócił namiot
Trwał mecz, przewrócił się namiot. Są ranni
Świat
Pandka ruda (zdjęcie ilustracyjne)
Zoo w Tajpej powitało nowych mieszkańców
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom