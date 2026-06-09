Burze w Polsce. Pierwsze zalania i sztab kryzysowy
We wtorek nad krajem przemieszcza się rozległa strefa burz i opadów deszczu. Od godzin popołudniowych w wielu regionach w mocy są ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego i drugiego stopnia, a w pięciu województwach obowiązuje alert RCB. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek informowała, że może powstać trąba powietrzna.
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Zalane drogi na Ziemi Łódzkiej
Do strażaków z województwa łódzkiego wpłynęło 18 zgłoszeń związanych z gwałtowną aurą. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew i wypompowywaniu wody z zalanych terenów. W Żychlinie (powiat kutnowski) doszło do podtopienia domu kultury. Na terenie całego powiatu odnotowano pięć zdarzeń atmosferycznych.
Jak przekazała we wtorek po południu Sieć Obserwatorów Burz (SOB), w Żychlinie opady utrudniły ruch na jednym ze skrzyżowań. Na nagraniu widać samochody przedzierające się przez stojącą wodę.
"Takich miejsc może być zdecydowanie więcej" - ostrzegli eksperci.
Trudne warunki w województwie śląskim
SOB udostępniła także nagranie z Chliny w powiecie zawierciańskim. Widać na nim, jak intensywne opady deszczu utrudniają jazdę samochodem. Woda zbierała się na przedniej szybie auta tak szybko, że wycieraczki ledwo nadążały z jej usuwaniem.
Służby w gotowości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) poinformowało, że podległe mu służby oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości w związku z sytuacją pogodową. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa we wtorek po południu rozpoczęła się odprawa pod przewodnictwem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Leśniakiewicza.
Jak podało ministerstwo, podczas posiedzenia sztabu kryzysowego skoordynowano działania ratownicze na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Strażacy i policjanci otrzymali polecenie natychmiastowego reagowania na zagrożenia związane z frontem burzowym.
"Służby na bieżąco monitorują sytuację i są gotowe na każdą ewentualność" - napisano w komunikacie.