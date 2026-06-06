Polska Ten widok może budzić grozę Anna Bruszewska |

Wał szkwałowy na Lubelszczyźnie w niedzielny poranek (rok 2023) Źródło wideo: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Oliwier, Roztoka Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Michał

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W piątek nad Polską przemieszczały się dwa fronty atmosferyczne, na których grzmiało i mocno padało. Burze pojawiły się między innymi na Pomorzu Zachodnim, Mazowszu, Podlasiu, a także Warmii i Mazurach. Podczas wyładowań wiatr rozpędzał się do 70-80 kilometrów na godzinę.

Chmura grozy

Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, pojawił się w piątek na Pomorzu Zachodnim. Ta groźnie wyglądająca chmura często zwiastuje nadejście burzy. Zawisła między innymi nad Kraśnikiem Koszalińskim i miejscowością Konikowo. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06 Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06 Źródło: Kontakt24 / Michał Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06 Źródło: Kontakt24 / Michał Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06 Źródło: Kontakt24 / Michał Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06 Źródło: Kontakt24 / Michał

Szkwałowe chmury w Konikowie (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24 / Null

Wał szkwałowy pojawił się też w Kołobrzegu.

😮Tylko spójrzcie jak efektowna chmura szelfowa (arcus) pojawiła się kilka chwil temu w Kołobrzegu!

Było na co patrzeć! ⚡️

Autorami zdjęć i filmu są użytkownicy naszego Systemu Raportów, mazur.piotr1973 oraz Daniel.@MeteoprognozaPL @meteo_expert @NaGraHo#obserwatorzyburz #burza… pic.twitter.com/MVwPYXINTQ — Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) June 5, 2026 Rozwiń

Jak powstaje wał szkwalowy?

Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ta formacja sunie niczym taran.