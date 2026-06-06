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Ten widok może budzić grozę

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Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Wał szkwałowy na Lubelszczyźnie w niedzielny poranek (rok 2023)
Źródło wideo: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Oliwier, Roztoka
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Michał
Wał szkwałowy zawisł w piątek nad Pomorzem Zachodnim. Zdjęcia groźnie wyglądających chmury otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W piątek nad Polską przemieszczały się dwa fronty atmosferyczne, na których grzmiało i mocno padało. Burze pojawiły się między innymi na Pomorzu Zachodnim, Mazowszu, Podlasiu, a także Warmii i Mazurach. Podczas wyładowań wiatr rozpędzał się do 70-80 kilometrów na godzinę.

Chmura grozy

Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, pojawił się w piątek na Pomorzu Zachodnim. Ta groźnie wyglądająca chmura często zwiastuje nadejście burzy. Zawisła między innymi nad Kraśnikiem Koszalińskim i miejscowością Konikowo. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06

Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Źródło: Kontakt24 / Michał
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Źródło: Kontakt24 / Michał
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Źródło: Kontakt24 / Michał
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
Źródło: Kontakt24 / Michał
Szkwałowe chmury w Konikowie (Zachodniopomorskie)
Szkwałowe chmury w Konikowie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Null

Wał szkwałowy pojawił się też w Kołobrzegu.

Jak powstaje wał szkwalowy?

Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ta formacja sunie niczym taran.

Tu może zagrzmieć
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Tu może zagrzmieć

Prognoza
Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24
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Tagi:
pogodaburzeChmury
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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