Polska Silny wiatr podrywa przedmioty. Nagranie z airshow Anna Bruszewska |

Wichura w Lesznie Źródło wideo: Kontakt24 / Paweł Źródło zdj. gł.: Paweł/Kontakt24

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Nawałnice przechodziły w piątek nad częścią Polski. Towarzyszył im ulewny deszcz i silny wiatr. Z powodu gwałtownej aury przerwano pokaz lotniczy Antidotum Airshow, który odbywał się w Lesznie w województwie wielkopolskim.

Niebezpiecznie na pokazie lotniczym

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać potęgę żywiołu. Silne podmuchy wiatru podrywały z ziemi na pokazie lotniczym różne przedmioty, między innymi parasole. Wirowały w powietrzu i stanowiły zagrożenie dla ludzi.

Wichura w Lesznie Źródło: Kontakt24 / Paweł

Burzowy piątek. Wasze materiały

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie ciemnych, kłębiących się chmur nad Środą Śląską w województwie dolnośląskim.

Front burzowy, Środa Śląska (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 / Dorka

Wał szkwałowy zawisł w piątek nad Krotoszynem w województwie wielkopolskim. Zdjęcie groźnie wyglądających chmury otrzymaliśmy od Reporter24 pana Szymona. Zjawisko to, zwane także chmurą szelfową, powstaje w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza w przedniej części strefy burzowej. Towarzyszy mu gwałtowny, porywisty wiatr.

Burze nad Polską, Krotoszyn (Wielkopolskie) Źródło: Kontakt24 / Szymon

Na Kontakt24 otrzymaliśmy też zdjęcia skutków burzy, która przetoczyła się przez Wrocław. Towarzyszące jej silne porywy wiatru powalały drzewa.

Skutki burzy we Wrocławiu Źródło: Kontakt24 / Mariusz