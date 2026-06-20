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Polska

Silny wiatr podrywa przedmioty. Nagranie z airshow

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Wichura w Lesznie
Wichura w Lesznie
Źródło wideo: Kontakt24 / Paweł
Źródło zdj. gł.: Paweł/Kontakt24
Piątek przyniósł części kraju gwałtowną aurę. Materiały przedstawiające załamanie pogody w Polsce otrzymaliśmy na Kontakt24. Potęgę żywiołu widać na nagraniu z pokazu lotniczego Antidotum Airshow w Lesznie.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Nawałnice przechodziły w piątek nad częścią Polski. Towarzyszył im ulewny deszcz i silny wiatr. Z powodu gwałtownej aury przerwano pokaz lotniczy Antidotum Airshow, który odbywał się w Lesznie w województwie wielkopolskim.

Niebezpiecznie na pokazie lotniczym

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać potęgę żywiołu. Silne podmuchy wiatru podrywały z ziemi na pokazie lotniczym różne przedmioty, między innymi parasole. Wirowały w powietrzu i stanowiły zagrożenie dla ludzi.

Wichura w Lesznie
Źródło: Kontakt24 / Paweł

Burzowy piątek. Wasze materiały

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie ciemnych, kłębiących się chmur nad Środą Śląską w województwie dolnośląskim.

Front burzowy, Środa Śląska (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24 / Dorka

Wał szkwałowy zawisł w piątek nad Krotoszynem w województwie wielkopolskim. Zdjęcie groźnie wyglądających chmury otrzymaliśmy od Reporter24 pana Szymona. Zjawisko to, zwane także chmurą szelfową, powstaje w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza w przedniej części strefy burzowej. Towarzyszy mu gwałtowny, porywisty wiatr.

Burze nad Polską, Krotoszyn (Wielkopolskie)
Burze nad Polską, Krotoszyn (Wielkopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Szymon

Na Kontakt24 otrzymaliśmy też zdjęcia skutków burzy, która przetoczyła się przez Wrocław. Towarzyszące jej silne porywy wiatru powalały drzewa.

Skutki burzy we Wrocławiu
Skutki burzy we Wrocławiu
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl, TVN24
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Tagi:
burze
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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