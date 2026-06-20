Silny wiatr podrywa przedmioty. Nagranie z airshow
Nawałnice przechodziły w piątek nad częścią Polski. Towarzyszył im ulewny deszcz i silny wiatr. Z powodu gwałtownej aury przerwano pokaz lotniczy Antidotum Airshow, który odbywał się w Lesznie w województwie wielkopolskim.
Niebezpiecznie na pokazie lotniczym
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać potęgę żywiołu. Silne podmuchy wiatru podrywały z ziemi na pokazie lotniczym różne przedmioty, między innymi parasole. Wirowały w powietrzu i stanowiły zagrożenie dla ludzi.
Burzowy piątek. Wasze materiały
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie ciemnych, kłębiących się chmur nad Środą Śląską w województwie dolnośląskim.
Wał szkwałowy zawisł w piątek nad Krotoszynem w województwie wielkopolskim. Zdjęcie groźnie wyglądających chmury otrzymaliśmy od Reporter24 pana Szymona. Zjawisko to, zwane także chmurą szelfową, powstaje w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza w przedniej części strefy burzowej. Towarzyszy mu gwałtowny, porywisty wiatr.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy też zdjęcia skutków burzy, która przetoczyła się przez Wrocław. Towarzyszące jej silne porywy wiatru powalały drzewa.