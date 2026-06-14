Polska Grad i "krowie wymiona". Burzowa niedziela Oprac. Anna Bruszewska |

Mammatusy zawisły nad Ziemią Łódzką Źródło wideo: Nikodem, Sieć Obserwatorów Burz Źródło zdj. gł.: Tom, Sieć Obserwatorów Burz

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Niedziela upływała w części kraju pod znakiem burz. Grzmiało między innymi na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie czy w Małopolsce. Zjawiskom towarzyszyły opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. Lokalnie sypnęło też gradem.

>>> Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sypnęło gradem

Burza przeszła w niedzielę przez miejscowość Serokomla w województwie lubelskim. Podczas wyładowań spadł grad.

W miejscowości Serokomla w województwie lubelskim spadł grad Źródło zdjęcia: Szymon, Sieć Obserwatorów Burz

Grzmiało w stolicy

Burzę, która przeszła przez warszawską Białołękę, uchwycił na nagraniu Reporter24 o nicku Matt. Wideo otrzymaliśmy na Kontakt24.

Burza na Białołęce (Warszawa) Źródło: Kontakt24 / Matt.

"Krowie wymiona" na niebie

W niedzielę pojawiły się na niebie ciekawie wyglądające chmury. Mammatusy, bo o nich mowa, z charakterystycznymi wypustkami, przypominającymi krowie wymiona, uformowały się nad miejscowością Piątek w województwie łódzkim.

Mammatusy zawisły nad Ziemią Łódzką Źródło: Nikodem, Sieć Obserwatorów Burz

"Krowie wymiona" zawisły też nad miejscowością Kotuń, która położona jest na Mazowszu.

Mammatusy uchwycone nad miejscowością Kotuń Źródło zdjęcia: Agnieszka, Sieć Obserwatorów Burz

Imponujące mammatusy zaobserwowano we wsi Cyców w województwie lubelskim.

Mammatusy Źródło zdjęcia: Tom, Sieć Obserwatorów Burz

Chmury mammatus znane są też jako zjawisko mamma. Związane one są z wieloma rodzajami chmur - nie mogą się samodzielnie formować. Najczęściej pojawiają się na niebie w towarzystwie chmur stratocumulus i cumulonimbus, rzadziej cirrus, cirrocumulus, altostratus i altocumulus. Zjawisko to zazwyczaj występuje u podstawy lub w dolnej części kowadła cumulonimbusa, czyli chmury burzowej.

Obecność charakterystycznych "wymion" świadczy o szczególnie dużej intensywności konwekcji.