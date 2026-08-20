Polska Trąba powietrzna w Górznie. "Naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie" Franciszek Wajdzik |

Lej kondensacyjny, Górzno (Kujawsko-Pomorskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Michał Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Michał

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pogoda w środę w Polsce była dynamiczna. Po południu nad częścią kraju przeszła fala burz i opadów deszczu. W okolicach Górzna w powiecie brodnickim w Kujawsko-Pomorskiem przez chwilę wirowała trąba powietrzna. O zjawisku poinformowała Sieć Obserwatorów Burz, która udostępniła nagrania.

"Około godziny 18 w rejonach Górzna, powiat brodnicki, wystąpiła krótkotrwała trąba powietrzna. Związana była ona z komórką burzową przechodzącą w tamtym regionie. Siła zjawiska była najprawdopodobniej słaba - na ten moment nie posiadamy informacji o wyrządzonych szkodach" - czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Nadchodzą burze z gradem i niszczycielskim wiatrem. Są pomarańczowe ostrzeżenia IMGW

"Zrobiło na mnie ogromne wrażenie"

Pojawienie się trąby powietrznej wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców regionu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie od pana Michała, który widział to zjawisko pierwszy raz w życiu.

- Trwało może około pięciu minut. W pewnym momencie dotknęło ziemi. Naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Miałem w tym czasie akurat gości, więc mogę powiedzieć, że nawet ludzie starsi widzieli to po raz pierwszy i byli bardzo zainteresowani - relacjonował internauta.

Lej kondensacyjny, Górzno (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Michał

Sprzyjające warunki

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, dane radarowe potwierdziły obecność komórki burzowej w rejonie Górzna w środę około godziny 18. W tym czasie wystąpiły warunki sprzyjające powstaniu trąby powietrznej.

- W wyższych warstwach atmosfery występowały wyraźne zmiany kierunku i prędkości wiatru, a poziom kondensacji chmur, a więc wysokości, na której się one tworzą, był położony bardzo nisko - tłumaczy synoptyk.