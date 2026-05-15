Podczas burzy stodoła stanęła w płomieniach

|
Spalony budynek gospodarczy w miejscowości Trzemesna (gm. Tuchów)
Oficer prasowy KM PSP w Tarnowie mł. kpt. Dominik Ryba o sytuacji w regionie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PSP Tarnów
Burze w Polsce. W piątek po południu w powiecie tarnowskim rozszalały się gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Strażacy z regionu mierzyli się ze skutkami burz i silnych porywów wiatru.

W piątek od wczesnego popołudnia nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny, na którym występują burze. W ponad połowie kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW, a w województwie małopolskim w mocy pozostaje alert RCB.

W godzinach popołudniowych najtrudniejsza sytuacja panowała w południowej Polsce, w województwach małopolskim i podkarpackim.

Akcje podczas burzy

Jak przekazał w rozmowie z TVN24 oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie młodszy kapitan Dominik Ryba, w związku z trudnymi warunkami pogodowymi strażacy z regionu przeprowadzili osiem interwencji. Dotyczyły głównie uszkodzonych drzew oraz zerwanych sieci energetycznych.

- Szczególnie niebezpieczna sytuacja miała miejsce w Bogoniowicach, gdzie powalone drzewo uszkodziło zaparkowane samochody - przekazał.

Ryba dodał, że po godzinie 15, w trakcie przechodzenia nad powiatem komórki burzowej, strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Trzemesna. Był to pożar opuszczonej stodoły.

- Na miejscu w kulminacyjnym momencie pracowało około dwudziestu strażaków. Pożar został ugaszony, nikt zdarzeniu nie ucierpiał - podsumował strażak. Nie potwierdził, czy do zapalenia się budynku mogło dojść wskutek uderzenia pioruna.

Spalony budynek gospodarczy w miejscowości Trzemesna (gm. Tuchów)
Źródło zdjęcia: PSP Tarnów
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
