Niebezpieczny lany poniedziałek. Ponad 1300 interwencji strażaków

Jak podała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od poniedziałkowego poranka nad Polską przechodzi chłodny front atmosferyczny. Niesie on ze sobą kłębiaste, lokalnie burzowe chmury, którym mogą towarzyszyć wyładowania.

Komenda Główna Państwowej Straży pożarnej przekazała, że 6 kwietnia do godziny 12 strażacy interweniowali 1374 razy przy likwidacji szkód spowodowanych przez gwałtowny wiatr i burze. Najwięcej pracy mieli strażacy w woj. mazowieckim i lubelskim. Zgłoszenia dotyczyły głównie usuwania połamanych konarów i drzew z posesji i szlaków komunikacyjnych oraz uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Interwencje po wichurach

Z powodu silnego wiatru strażacy na Pomorzu interweniowali 41 razy od niedzieli do poniedziałku - podał st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Dla północnej części regionu IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia.

"Najwięcej zdarzeń związanych z silnym wiatrem odnotowano w powiatach: wejherowskim (7), sztumskim (5), słupskim (5) oraz gdańskim (4)" - przekazał. Strażacy głównie usuwali powalone drzewa i nadłamane konary.

Według informacji KW PSP Kielce, od godziny 8 do 11.30 na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano 61 zdarzeń związanych z porywistym wiatrem. Były to głównie wiatrołomy, doszło także do uszkodzenia budynków i linii energetycznych. Wiatr zerwał część dachu z dworca PKP w Starachowicach.

Burze na nagraniach internautów

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania przedstawiające trudne warunki pogodowe. W Suchedniowie (woj. świętokrzyskie) lany poniedziałek przyniósł opady gradu i krupy śnieżnej.

Dyngus w Suchedniowie (Świętokrzyskie) Źródło: Anna/ Kontakt24

Trudne warunki atmosferyczne wystąpiły również w Sułkowicach w woj. mazowieckim.

Grad w Sułkowicach (Mazowieckie) Źródło: Patryk/ Kontakt24

Burzowa aura zawitała także do Łodzi, gdzie w poniedziałek rano wystąpiły opady gradu.

Grad spadł w Łodzi w Poniedziałek Wielkanocny Źródło: Conrad63/Kontakt24

Około godziny 11 burze osłabły, ale niewykluczone, że ponownie pojawią się w ciągu dnia.