Kilkaset uszkodzonych dachów, część poważnie. Nawałnice z silnym wiatrem przeszły nad Polską

Trwa sprzątanie po nawałnicach, które w sobotę nawiedziły południową i wschodnią Polskę. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 3000 razy, także w niedzielny poranek. Wiatr zrywał linie energetyczne, uszkadzał dachy i łamał drzewa, a pięć osób zostało rannych.

Ostatniej doby strażacy zanotowali ponad 3 tys. interwencji związanych z burzami i silnym wiatrem - przekazał w niedzielę rano rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski. Ostatniej doby strażacy wyjeżdżali do ponad 2,7 tys. zdarzeń związanych z silnym wiatrem i burzami. Kolejne 300 interwencji zanotowano w niedzielę do godziny 6.00.

Bilans nawałnic

Na Podkarpaciu i w Małopolsce wiatr uszkadzał i zrywał dachy. Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, uszkodzonych zostało 260 budynków, z czego 170 w Małopolsce. Uszkodzenia dachów na ok. 1/3 budynków są poważne.

Dziesiątki tysięcy odbiorców na Podkarpaciu bez prądu

Jak poinformował Tomasz Węgrzynowicz z Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego, w sobotę strażacy interweniowali 957 razy. Najczęściej byli wzywani do usuwania połamanych drzew i konarów zalegających na drogach i liniach energetycznych. Do walki ze skutkami nawałnicy zaangażowano ponad 2600 strażaków PSP i OSP.

Prądu w województwie wciąż nie ma około 22 tysięcy odbiorców. "Służby cały czas pracują" - zapewnił Węgrzynowicz. W sobotę po południu bez zasilania był praktycznie cały powiat dębicki, czyli ok. 78 tys. odbiorców. W Dębicy prądu nie było m.in. w szpitalu powiatowym. Czterech pacjentów z oddziału intensywnej terapii ewakuowano do szpitali w Rudnej Małej, Sanoku, i Sędziszowie Małopolskim.

W innych powiatach do szpitali trafiło pięć osób, ranionych spadającymi gałęziami lub przedmiotami zdmuchniętymi przez wiatr. - W Rozalinie, niedaleko Tarnobrzega, strażacy udzielili pomocy dwóm osobom, po tym jak zostały uderzone przez drzewo, które runęło na leśną ścieżkę rowerową - poinformował bryg. Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiej straży pożarnej.

Brak prądu i dostępu do wody w Małopolsce

Od soboty do godzin rannych w niedzielę małopolscy strażacy odnotowali ponad 1,4 tysięcy interwencji w związku z burzami i gradem. - Na szczęście nie ma ofiar - poinformował st. kpt. Bogusław Szydło z małopolskiej PSP. Wezwania dotyczyły głównie wiatrołomów, podtopień. W powiecie tarnowskim strażacy interweniowali 351 razy, brzeskim 290, bocheńskim 154, nowosądeckim 79.

Łącznie PSP odnotowała prawie 100 uszkodzeń domów. W całym województwie wichura zerwała dachy z 18 domów, z 13 budynków gospodarczych, a uszkodziła dachy 150 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Problemy z wodą pitną wystąpiły w gminie Czchów, gdzie doszło do awarii przepompowni.

W niedzielny poranek bez prądu jest ponad 22 tysiące odbiorców w powiatach brzeskim i tarnowskim, gdzie do usuwania awarii zostały wezwanie ekipy energetyków spoza województwa. Władze lokalne obiecują, że dostawy prądu powinny zostać przywrócone do niedzielnego wieczora.

- Wszystkie osoby poszkodowane dostały się na brzeg samodzielnie lub z pomocą ratowników WOPR. Nie mamy żadnego zgłoszenia o zaginięciu - przekazał prezes sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Dariusz Gerhard. Przypomniał, że w sobotę na Jeziorze Rożnowskim widoczność spadła niemal do zera i pojawił się nagły, bardzo mocny podmuch wiatru.

- Od strony zapory rozpędziła się bardzo duża i krótka fala, która wywracała jednostki. Przewrócone zostały również jednostki zacumowane, bez postawionych żagli. Siła podmuchu bardzo mocno rozkołysała falę. W przeszłości odnotowywaliśmy takie porównywalnie silne podmuchy wiatru na Jeziorze Rożnowskim, ale to rzadkość występująca mniej więcej raz na 10 lat - ocenił szef sądeckiego WOPR. Dodał, że na 10 minut przed uderzeniem szkwału pojawił się alarm burzowy, ale wszystko działo się błyskawicznie.

Bardzo duży grad spadł w sobotę w miejscowości Nawojowa koło Nowego Sącza. "Jak żyję, to takiego gradu nie widziałam. Coś strasznego" - napisała pani Ewelina, która przesłała zdjęcia gradzin na Kontakt 24 .

Nawałnice i brak prądu na Śląsku

W związku z sobotnimi burzami, od 8.00 w sobotę do 6.00 w niedzielę straż pożarna w woj. śląskim odnotowała 317 zdarzeń, najwięcej na terenie: powiatów: cieszyńskiego (122), żywieckiego (46) i bielskiego (35). Jak wyjaśniła w niedzielę rano rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska, działania związane były głównie z usuwaniem skutków silnego wiatru, usuwaniem wody z zalanych budynków, posesji, jezdni i udrażnianiem przepustów.

Połamane drzewa blokowały jezdnie na Lubelszczyźnie

Z powodu burz, które przeszły przez województwo lubelskie bez prądu pozostaje ok. 600 gospodarstw domowych, głównie z Puław i okolic - poinformował w niedzielę rzecznik PGE Dystrybucja Karol Łukasik. Awarie są usuwane na bieżąco i powinny zostać naprawione w niedzielę. W szczytowym momencie burz, które w sobotę i niedzielę przechodziły przez region bez dostępu do energii elektrycznej pozostawało ok. 2200 mieszkańców.