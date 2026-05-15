Polska Burze w Polsce. Niezwykły timelapse pokazuje ich skalę

Timelapse burzy nad powiatem ropczycko-sędziszowskim Źródło wideo: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Kuba P, Wielopole Skrzyńskie Źródło zdj. gł.: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Kuba P, Wielopole Skrzyńskie

Pierwsze wyładowania pojawiły się nad Polską w piątek po południu. W 13 województwach w mocy są ostrzeżenia IMGW przed trudnymi warunkami pogodowymi. W województwie małopolskim dodatkowo obowiązuje alert RCB.

Niebezpiecznie w województwie małopolskim

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że w piątek około godziny 13 piorun raził grupę turystów schodzących ze szczytu Giewontu. Jedna osoba straciła na chwilę przytomność i spadła kilka metrów w dół po skałach. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 ratownik TOPR Grzegorz Kubicki, konieczne było jej przetransportowanie do szpitala drogą lotniczą.

- Zalecamy turystom, żeby patrzyli na komunikaty. Dzisiaj wszyscy na Podhalu dostaliśmy ogłoszenia, alerty RCB o możliwym wystąpieniu burz. Prosimy bardzo uważnie sprawdzać prognozy - apelował.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy efektowne zdjęcia z Proszowic. Internaucie udało się uchwycić zjawiska często towarzyszące superkomórkom burzowym, na przykład charakterystyczne chmury mammatus.

Proszowice (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Wojciech.f

Wędrówka burzy nad Podkarpaciem. Timelapse

Trudne warunki panowały także na Podkarpaciu. Sieć Obserwatorów Burz udostępniła w mediach społecznościowych nagranie poklatkowe z miejscowości Wielopole Skrzyńskie (pow. ropczycko-sędziszowski). Widać na nim, jak burza przesuwa się nad okolicą, przynosząc lokalne, intensywne opady deszczu.

Timelapse burzy nad powiatem ropczycko-sędziszowskim Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Kuba P, Wielopole Skrzyńskie