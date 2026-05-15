Burze w Polsce. Niezwykły timelapse pokazuje ich skalę
Pierwsze wyładowania pojawiły się nad Polską w piątek po południu. W 13 województwach w mocy są ostrzeżenia IMGW przed trudnymi warunkami pogodowymi. W województwie małopolskim dodatkowo obowiązuje alert RCB.
Niebezpiecznie w województwie małopolskim
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że w piątek około godziny 13 piorun raził grupę turystów schodzących ze szczytu Giewontu. Jedna osoba straciła na chwilę przytomność i spadła kilka metrów w dół po skałach. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 ratownik TOPR Grzegorz Kubicki, konieczne było jej przetransportowanie do szpitala drogą lotniczą.
- Zalecamy turystom, żeby patrzyli na komunikaty. Dzisiaj wszyscy na Podhalu dostaliśmy ogłoszenia, alerty RCB o możliwym wystąpieniu burz. Prosimy bardzo uważnie sprawdzać prognozy - apelował.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy efektowne zdjęcia z Proszowic. Internaucie udało się uchwycić zjawiska często towarzyszące superkomórkom burzowym, na przykład charakterystyczne chmury mammatus.
Proszowice (Małopolskie)
Wędrówka burzy nad Podkarpaciem. Timelapse
Trudne warunki panowały także na Podkarpaciu. Sieć Obserwatorów Burz udostępniła w mediach społecznościowych nagranie poklatkowe z miejscowości Wielopole Skrzyńskie (pow. ropczycko-sędziszowski). Widać na nim, jak burza przesuwa się nad okolicą, przynosząc lokalne, intensywne opady deszczu.