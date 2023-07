Lej kondensacyjny na Mazowszu. Widać go na nagraniu

Zalążek trąby powietrznej pojawił się w piątek w okolicach miejscowości Pacyna na Mazowszu. Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w innych częściach województwa możliwe są gwałtowne burze z porywami wiatru do 100 kilometrów na godzinę.

W piątek z zachodu na wschód na kraju przemieszczają się burze , które po południu przybrały na sile. Występują obfite opady deszczu i silnie wieje. Szczególnie niebezpieczne zjawiska możliwe są województwie mazowieckim. Dla kilku powiatów, gdzie wiatr w porywach może osiągać nawet 100 kilometrów na godzinę, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł stopień alertów do drugiego .

Lej kondensacyjny na Mazowszu. Nagranie

W środkowej Polsce możliwe jest też powstawanie trąb powietrznych. Lej kondensacyjny, czyli początkową fazę tworzenia się właśnie takiego zjawiska, można było zaobserwować po południu we wsi Pacyna na zachodzie Mazowsza. Poniższe nagranie zostało wykonane około godziny 15.40. Nie ma informacji, czy lej dotknął ziemi.

Lej kondensacyjny - czym jest, jak powstaje to zjawisko?

Lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej, to kolumna lub lej wyrastający z podstawy chmury burzowej w kierunku ziemi. Do jego powstania dochodzi, gdy w chmurze występują silne prądy wstępujące. Jeżeli prądy są one mocno rozwinięte, a lej zetknie się z ziemią, mówi się o trąbie powietrznej.