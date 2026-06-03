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Burze z silnym deszczem i gradem. Ostrzeżenia IMGW

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Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: lukjonis/AdobeStock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. W kilku województwach we wtorek 3.06 obowiązują żółte alarmy. Sprawdź, gdzie aura będzie niebezpieczna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Koszalin, koszalińskim, kołobrzeskim, świdwińskim, białogardzkim, szczecineckim, drawskim, wałeckim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, obornickim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, poznańskim, Poznań, kościańskim, śremskim, średzkim, wrzesińskim, słupeckim, pleszewskim, jarocińskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, kaliskim, Kalisz;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • podkarpackim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim, jędrzejowskim, włoszczowskim;
  • łódzkim, w powiatach: radomszczańskim, bełchatowskim, pajęczańskim, wieluńskim, wieruszowskim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim;
  • dolnośląskim, w powiatach milickim i oleśnickim.

W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
Polskapogodaburze
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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