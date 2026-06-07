Polska Sypnęło gradem. Burzowa niedziela na zdjęciach Anna Bruszewska |

Burzowy koniec długiego weekendu. Gdzie należy uważać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Magda, Sieć Obserwatorów Burz

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Niedziela w wielu regionach kraju upływa pod znakiem burz. Grzmi między innymi na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Mazowszu, Wielkopolsce czy Śląsku. Pada obfity deszcz, wieje silny wiatr. Miejscami sypnęło też gradem.

>>> Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze w Polsce. Na Pomorzu spadł grad

W czasie burzy sypnęło gradem na Pomorzu. Lodowe kule pojawiły się we wsi Sadlinki w powiecie kwidzyńskim. Zdjęcia w mediach społecznościowych opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.

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Sypnęło gradem we wsi Sadlinki w woj. pomorskim Źródło zdjęcia: Magda, Sieć Obserwatorów Burz

Grad spadł też we wsi Karpiny w tym samym powiecie.

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Grad spadł we wsi Karpiny na Pomorzu Źródło zdjęcia: mirekbaltec, Sieć Obserwatorów Burz

Redagował dd