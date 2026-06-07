Sypnęło gradem. Burzowa niedziela na zdjęciach
Niedziela w wielu regionach kraju upływa pod znakiem burz. Grzmi między innymi na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Mazowszu, Wielkopolsce czy Śląsku. Pada obfity deszcz, wieje silny wiatr. Miejscami sypnęło też gradem.
>>> Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Burze w Polsce. Na Pomorzu spadł grad
W czasie burzy sypnęło gradem na Pomorzu. Lodowe kule pojawiły się we wsi Sadlinki w powiecie kwidzyńskim. Zdjęcia w mediach społecznościowych opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.
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Grad spadł też we wsi Karpiny w tym samym powiecie.
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Redagował dd
Źródło: tvnmeteo.pl