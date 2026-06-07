Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sypnęło gradem. Burzowa niedziela na zdjęciach

|
Sypnęło gradem we wsi Sadlinki w woj. pomorskim
Burzowy koniec długiego weekendu. Gdzie należy uważać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Magda, Sieć Obserwatorów Burz
Burze w Polsce w niedzielę przynoszą opady gradu. W wielu regionach kraju grzmi i mocno wieje wiatr. To, jakie zjawiska towarzyszą wyładowaniom, można zobaczyć na zdjęciach.

Niedziela w wielu regionach kraju upływa pod znakiem burz. Grzmi między innymi na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Mazowszu, Wielkopolsce czy Śląsku. Pada obfity deszcz, wieje silny wiatr. Miejscami sypnęło też gradem.

>>> Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze w Polsce. Na Pomorzu spadł grad

W czasie burzy sypnęło gradem na Pomorzu. Lodowe kule pojawiły się we wsi Sadlinki w powiecie kwidzyńskim. Zdjęcia w mediach społecznościowych opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.

>>>> Śledź z nami na bieżąco, gdzie jest burza.

Sypnęło gradem we wsi Sadlinki w woj. pomorskim
Sypnęło gradem we wsi Sadlinki w woj. pomorskim
Źródło zdjęcia: Magda, Sieć Obserwatorów Burz

Grad spadł też we wsi Karpiny w tym samym powiecie.

JEŚLI UDA CI SIĘ UCHWYCIĆ NA ZDJĘCIACH LUB NAGRANIACH GWAŁTOWNĄ POGODĘ, WYŚLIJ NAM MATERIAŁY NA KONTAKT24.

Grad spadł we wsi Karpiny na Pomorzu
Grad spadł we wsi Karpiny na Pomorzu
Źródło zdjęcia: mirekbaltec, Sieć Obserwatorów Burz
Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno

Prognoza

Redagował dd

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
TVN24
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
burzepogodagrad
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Krzysztof Zanussi
Wypadek na planie filmowym w Toruniu. Krzysztof Zanussi trafił do szpitala
TVN24
Zderzenie sześciu aut na S8
Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8
WARSZAWA
deszcz opady shutterstock_431929558
Gdzie jest burza? Deszcz się nasila
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
Pół litra wody na klienta - taki obowiązek dla restauracji wcale nie jest przesądzony
Pół litra wody na klienta. Co na razie wiemy
Gabriela Sieczkowska
Skrzyżowanie w Ząbkach, gdzie doszło do tragicznego wypadku
Po tragicznym wypadku nie działa sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty
WARSZAWA
Burze w części kraju
Niespokojnie do późnego wieczora. Alarmy w 10 województwach
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
"Prezydent Zełenski sam sprowokował ten kryzys". Komentarze polityków
KAWA NA ŁAWĘ
Wysoka fala uderza w szyby restauracji na Hawajach
Potężna fala uderza w okna restauracji. Nagranie
Świat
Wypadek na drodze między miejscowościami Łęg i Mysiakowiec
Wypadek pięciu nastolatków. Jeden w stanie ciężkim
TVN24
Nowa, bezpieczna kopuła nad czwartym blokiem energetycznym elektrowni w Czarnobylu
"Wyjątkowo podły". Rosyjski atak na składowisko paliwa w Czarnobylu
BIZNES
Putin
Putin odrzucił propozycję Zełenskiego. "Od teraz sytuacja Rosji będzie tylko gorsza"
TVN24
Opady w niedzielę
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Prognoza
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Odbudowa za pieniądze Iranu. USA chcą rozdać zamrożone aktywa
BIZNES
1 godz 35 min
pc
Ten eksperyment zadecyduje, czy książę Andrzej jest winny
Żmija lewantyńska
Żmija lewantyńska ukąsiła 16-latka
Renata Kijowska
Papież Leon XIV na procesji z okazji Bożego Ciała w Madrycie
Ponad milion osób na mszy z papieżem
TVN24
Grecja. Jeden ze wstrząsów odnotowanych w niedzielę
Ziemia zatrzęsła się na greckiej wyspie. I to kilka razy
Brad
Brad Pitt na trybunach. Tak zareagował na ostatnią piłkę
EUROSPORT
imageTitle
Legenda pod wrażeniem Chwalińskiej. Apeluje o dziką kartę na Wimbledon
EUROSPORT
Areszt dla podejrzanego o kradzież i atak na policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Ukradł piwa z palety, zaatakował ochroniarza i uderzył policjantkę
WARSZAWA
imageTitle
Rosyjska flaga na finale. Szybka interwencja ochrony
EUROSPORT
Wypadek z udziałem busa
Bus na boku, 12 osób w szpitalu
WARSZAWA
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Niebo tylko dla bogatych? Linie tną loty i podnoszą ceny
BIZNES
imageTitle
Wiadomo, kiedy Chwalińska wróci do Polski
EUROSPORT
imageTitle
Jeszcze nigdy nie wygrali Wielkiego Szlema. Finał Rolanda Garrosa
RELACJA
imageTitle
Teraz czas na "chwilę odpoczynku". A co dalej?
EUROSPORT
27-latek był poszukiwany za udział w bójce
"Ruszył na funkcjonariuszy z pięściami, zaczął ich szarpać, wyzywać"
WARSZAWA
Zuza Jabłońska
Dzieci śmiały się z jej tików. "Nikt nie chciał się ze mną przyjaźnić"
Piotr Wójcik
Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa
Trąba powietrzna na Mazurach. Specjaliści potwierdzają
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom