Wiatr powalił drzewo na tory. Niedziela z niebezpieczną aurą

Burzowy koniec długiego weekendu. Gdzie należy uważać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock - zdj. ilustracyjne

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Niedziela upływa pod znakiem burz w większości Polski. Wyładowania pojawiały się i nadal występują od północy aż po południe kraju.

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Wiatr powalił drzewo na tory

O sile żywiołu przekonali się podróżni na Pomorzu. Podczas burzy drzewo spadło na tory na jednotorowej linii kolejowej ze Słupska do Ustki. Jak poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, do zdarzenia doszło na szlaku Charnowo Słupskie - Słupsk.

- Uszkodzona została sieć trakcyjna, co spowodowało przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowano pogotowie sieciowe i drogowe. Przewoźnik Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową - przekazał Wilgusiak.

>>> Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze w Polsce. Na Pomorzu i w Małopolsce spadł grad

Na Pomorzy zagrożeniem były nie tylko spadające drzewa, ale także grad. Bryłki lodu spadły z nieba między innymi we wsi Sadlinki w powiecie kwidzyńskim. Zdjęcia w mediach społecznościowych opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.

Sypnęło gradem we wsi Sadlinki w woj. pomorskim Źródło zdjęcia: Magda, Sieć Obserwatorów Burz

Opadów gradu doświadczyli także mieszkańcy wsi Karpiny w tym samym powiecie.

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Grad spadł we wsi Karpiny na Pomorzu Źródło zdjęcia: mirekbaltec, Sieć Obserwatorów Burz

Grad padał również w Małopolsce.

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Redagował dd