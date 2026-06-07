Wiatr powalił drzewo na tory. Niedziela z niebezpieczną aurą
Niedziela upływa pod znakiem burz w większości Polski. Wyładowania pojawiały się i nadal występują od północy aż po południe kraju.
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Wiatr powalił drzewo na tory
O sile żywiołu przekonali się podróżni na Pomorzu. Podczas burzy drzewo spadło na tory na jednotorowej linii kolejowej ze Słupska do Ustki. Jak poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, do zdarzenia doszło na szlaku Charnowo Słupskie - Słupsk.
- Uszkodzona została sieć trakcyjna, co spowodowało przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowano pogotowie sieciowe i drogowe. Przewoźnik Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową - przekazał Wilgusiak.
>>> Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Burze w Polsce. Na Pomorzu i w Małopolsce spadł grad
Na Pomorzy zagrożeniem były nie tylko spadające drzewa, ale także grad. Bryłki lodu spadły z nieba między innymi we wsi Sadlinki w powiecie kwidzyńskim. Zdjęcia w mediach społecznościowych opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.
Opadów gradu doświadczyli także mieszkańcy wsi Karpiny w tym samym powiecie.
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Grad padał również w Małopolsce.
Redagował dd