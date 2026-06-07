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Wiatr powalił drzewo na tory. Niedziela z niebezpieczną aurą

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Tory, kolej
Burzowy koniec długiego weekendu. Gdzie należy uważać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock - zdj. ilustracyjne
W niedzielę przez Polskę przechodzą burze, w wyniku których dochodzi do groźnych zdarzeń. Na Pomorzu wiatr powalił drzewo na tory, są utrudnienia na kolei. Miejscami padał grad.

Niedziela upływa pod znakiem burz w większości Polski. Wyładowania pojawiały się i nadal występują od północy aż po południe kraju.

>>>> Śledź z nami na bieżąco, gdzie jest burza.

Wiatr powalił drzewo na tory

O sile żywiołu przekonali się podróżni na Pomorzu. Podczas burzy drzewo spadło na tory na jednotorowej linii kolejowej ze Słupska do Ustki. Jak poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, do zdarzenia doszło na szlaku Charnowo Słupskie - Słupsk.

- Uszkodzona została sieć trakcyjna, co spowodowało przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowano pogotowie sieciowe i drogowe. Przewoźnik Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową - przekazał Wilgusiak.

>>> Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze w Polsce. Na Pomorzu i w Małopolsce spadł grad

Na Pomorzy zagrożeniem były nie tylko spadające drzewa, ale także grad. Bryłki lodu spadły z nieba między innymi we wsi Sadlinki w powiecie kwidzyńskim. Zdjęcia w mediach społecznościowych opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.

Sypnęło gradem we wsi Sadlinki w woj. pomorskim
Sypnęło gradem we wsi Sadlinki w woj. pomorskim
Źródło zdjęcia: Magda, Sieć Obserwatorów Burz

Opadów gradu doświadczyli także mieszkańcy wsi Karpiny w tym samym powiecie.

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Grad spadł we wsi Karpiny na Pomorzu
Grad spadł we wsi Karpiny na Pomorzu
Źródło zdjęcia: mirekbaltec, Sieć Obserwatorów Burz

Grad padał również w Małopolsce.

Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
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Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno

Redagował dd

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzepogodagrad
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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