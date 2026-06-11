Polska Grad płynie ulicami. Niebezpieczna pogoda w Polsce Anna Bruszewska |

Rzeka gradu w Wągrowcu w Wielkopolsce Źródło wideo: Tomasz Piekarski, Sieć Obserwatorów Burz Źródło zdj. gł.: Tomasz Piekarski, Sieć Obserwatorów Burz

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Czwartek upływa pod znakiem burz w części kraju. Grzmi między innymi na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach. Wyładowaniom towarzyszą dość obfite opady deszczu i wiatr rozpędzający się do 60-70 kilometrów na godzinę. Miejscami podczas wyładowań spadł też grad.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sypnęło gradem w Wielkopolsce

Gradem sypnęło w mieście Wągrowiec w Wielkopolsce. Na nagraniu widać, że lodowe kule płynęły ulicami.

Grad spadł w mieście Wągrowiec Źródło zdjęcia: Anna, Sieć Obserwatorów Burz

Grad pojawił się także w Pile (woj. wielkopolskie). "Lokalnie spadło go całkiem sporo" - napisała Sieć Obserwatorów Burz.

Grad na Pomorzu Zachodnim

Gwałtowna burza przeszła też przez Świnoujście. Tam doszło do lokalnych podtopień.

Świnoujście po ulewie i opadach gradu Źródło: TVN24

Burza w Świnoujściu Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl

Wasze materiały

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia gradu z miejscowości Grabówno (woj. wielkopolskim).

Grad w miejscowości Grabówno (Wielkopolskie) Źródło: Kontakt24 / Ilona

Grad w miejscowości Grabówno (Wielkopolskie) Źródło: Kontakt24 / Ilona