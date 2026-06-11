Grad płynie ulicami. Niebezpieczna pogoda w Polsce
Czwartek upływa pod znakiem burz w części kraju. Grzmi między innymi na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach. Wyładowaniom towarzyszą dość obfite opady deszczu i wiatr rozpędzający się do 60-70 kilometrów na godzinę. Miejscami podczas wyładowań spadł też grad.
Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Sypnęło gradem w Wielkopolsce
Gradem sypnęło w mieście Wągrowiec w Wielkopolsce. Na nagraniu widać, że lodowe kule płynęły ulicami.
Grad pojawił się także w Pile (woj. wielkopolskie). "Lokalnie spadło go całkiem sporo" - napisała Sieć Obserwatorów Burz.
Grad na Pomorzu Zachodnim
Gwałtowna burza przeszła też przez Świnoujście. Tam doszło do lokalnych podtopień.
Wasze materiały
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia gradu z miejscowości Grabówno (woj. wielkopolskim).