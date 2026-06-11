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Grad płynie ulicami. Niebezpieczna pogoda w Polsce

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rzeka gradu
Rzeka gradu w Wągrowcu w Wielkopolsce
Źródło wideo: Tomasz Piekarski, Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: Tomasz Piekarski, Sieć Obserwatorów Burz
Burze pojawiają się w czwartek między innymi w Wielkopolsce i Pomorzu Zachodnim. W Wągrowcu utworzyła się rzeka gradu. Lodowe kule spadały z nieba też w Świnoujściu.

Czwartek upływa pod znakiem burz w części kraju. Grzmi między innymi na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach. Wyładowaniom towarzyszą dość obfite opady deszczu i wiatr rozpędzający się do 60-70 kilometrów na godzinę. Miejscami podczas wyładowań spadł też grad.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sypnęło gradem w Wielkopolsce

Gradem sypnęło w mieście Wągrowiec w Wielkopolsce. Na nagraniu widać, że lodowe kule płynęły ulicami.

Grad spadł w mieście Wągrowiec
Grad spadł w mieście Wągrowiec
Źródło zdjęcia: Anna, Sieć Obserwatorów Burz

Grad pojawił się także w Pile (woj. wielkopolskie). "Lokalnie spadło go całkiem sporo" - napisała Sieć Obserwatorów Burz.

Grad na Pomorzu Zachodnim

Gwałtowna burza przeszła też przez Świnoujście. Tam doszło do lokalnych podtopień.

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Świnoujście po ulewie i opadach gradu
Źródło: TVN24
Burza w Świnoujściu
Burza w Świnoujściu
Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl

Wasze materiały

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia gradu z miejscowości Grabówno (woj. wielkopolskim).

Grad w miejscowości Grabówno (Wielkopolskie)
Grad w miejscowości Grabówno (Wielkopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Ilona
Grad w miejscowości Grabówno (Wielkopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Ilona
Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz
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Tagi:
burzeburzapogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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