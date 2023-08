Burze w Polsce. Dwie osoby rażone piorunem w Rozewiu

W Rozewiu (woj. pomorskie) dwie osoby zostały rażone piorunem. Obaj mężczyźni trafili do szpitala. W Gdyni i Karwi wystąpiły ulewy. W drugiej z wymienionych miejscowości pojawiły się podtopienia.

- Dzisiaj, o godzinie 14.40, policjanci z Władysławowa pojechali do miejscowości Rozewie, gdzie dwóch turystów zostało porażonych przez piorun. Policjanci na miejscu ustalili, że mężczyźni stanęli pod drzewem, by ukryć się przed deszczem i zostali rażeni piorunem. 43-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego i 51-letni mieszkaniec powiatu skarżyskiego zostali przewiezieni do szpitala - przekazała asp. sztab. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.