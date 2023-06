Zobacz, jak będzie przebiegać wędrówka burz

W nocy do naszego kraju dotarł deszczowy front atmosferyczny, związany z niżem Lambert. W niektórych jego miejscach rozwinęły się chmury burzowe. Wyładowania od wczesnych, piątkowych godzin przechodzą nad Polską. Na Kontakt 24 otrzymujemy od Was zdjęcia i nagrania. W wielu regionach kraju zwiastunem burz jest obecność wału szkwałowego na niebie.

Ulewy, wichury i grad

Na razie jest to jeszcze przedsmak tego, co może czekać nas w kolejnych godzinach. Jak informował w czwartek synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, burze będą przemieszczać się od regionów zachodnich, przez centrum, a w drugiej części dnia obejmą także wschód Polski. Miejscami zjawiska będą mieć intensywny przebieg - spodziewane są ulewy do 40 litrów wody na metr kwadratowy, porywisty wiatr osiągający do 70-90 kilometrów na godzinę, a także opady gradu. Jednak w związku z charakterem prognozowanych zdarzeń atmosferycznych nie można wykluczyć pojawienia się trąb powietrznych, podtopień i powodzi.