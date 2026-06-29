Polska Burze mogą być tak silne, że wysłano alert RCB. Gdzie pogoda będzie najgroźniejsza Oprac. Agnieszka Stradecka |

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Rekordowa fala upałów, która nadal przetacza się nad naszym krajem, przyniosła ze sobą burze. Do gwałtownych zjawisk pogodowych doszło już w niedzielę, kiedy to najwięcej zniszczeń zanotowano na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wyładowania powróciły w poniedziałek - IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

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Alert RCB. Burze w Polsce

W wiadomości rozesłanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa eksperci ostrzegli przed gwałtownymi burzami w poniedziałek 29.06. Zjawiskom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Urzędnicy ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apelują o unikanie otwartych przestrzeni. Otrzymali go odbiorcy z województw:

kujawsko-pomorskiego (powiaty: lipnowski, rypiński, Włocławek, włocławski);

mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński);

podlaskiego (powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, mrągowski, olecki, piski);

dolnośląskiego (powiaty: górowski, lubański, lubiński).

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! W nocy i jutro (29.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni."



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

➡️kujawsko-pomorskiego… pic.twitter.com/is2VGHZcb4 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 28, 2026 Rozwiń

Wcześniej, w niedzielę po południu, podobne ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

lubuskiego ;

dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki, głogowski, polkowicki, zgorzelecki);

kujawsko-pomorskiego (powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, żniński, brodnicki);

wielkopolskiego (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, szamotulski, wągrowiecki i złotowski, grodziski, kościański, leszczyński, Leszno i wolsztyński);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński).

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dziś i jutro (28/29.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni."



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

➡️zachodniopomorskiego;… pic.twitter.com/ooescxKnTI — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 28, 2026 Rozwiń

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB