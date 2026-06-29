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Burze mogą być tak silne, że wysłano alert RCB. Gdzie pogoda będzie najgroźniejsza

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Burza, ciemne chmury, pioruny
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Alert RCB przed burzami został wydany w części kraju. W poniedziałek niebezpiecznie może być w wielu regionach. Eksperci ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Rekordowa fala upałów, która nadal przetacza się nad naszym krajem, przyniosła ze sobą burze. Do gwałtownych zjawisk pogodowych doszło już w niedzielę, kiedy to najwięcej zniszczeń zanotowano na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wyładowania powróciły w poniedziałek - IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

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Alert RCB. Burze w Polsce

W wiadomości rozesłanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa eksperci ostrzegli przed gwałtownymi burzami w poniedziałek 29.06. Zjawiskom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Urzędnicy ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apelują o unikanie otwartych przestrzeni. Otrzymali go odbiorcy z województw:

  • kujawsko-pomorskiego (powiaty: lipnowski, rypiński, Włocławek, włocławski);
  • mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński);
  • podlaskiego (powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński);
  • warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, mrągowski, olecki, piski);
  • dolnośląskiego (powiaty: górowski, lubański, lubiński).

Wcześniej, w niedzielę po południu, podobne ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego;
  • pomorskiego;
  • lubuskiego;
  • dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki, głogowski, polkowicki, zgorzelecki);
  • kujawsko-pomorskiego (powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, żniński, brodnicki);
  • wielkopolskiego (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, szamotulski, wągrowiecki i złotowski, grodziski, kościański, leszczyński, Leszno i wolsztyński);
  • warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński).

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB
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Źródło: RCB, tvnmeteo.pl
Tagi:
Rządowe Centrum BezpieczeństwaAlert RCBburze
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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