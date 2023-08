Burze w Polsce. Zmarła kobieta - prawdopodobnie została trafiona przez piorun

W czwartek i w nocy przez Polskę przechodziły nawałnice. W całym kraju strażacy otrzymali 1178 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru i ulew. Z powodu wezbrań rzek w wielu miastach doszło do podtopień, prawdopodobnie doszło również do śmiertelnego porażenia przez piorun.

Wypadek na Ziemi Świętokrzyskiej

W powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie) najprawdopodobniej doszło do śmiertelnego uderzenia pioruna . Jak przekazała w rozmowie z tvnmeteo.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie sierż. szt. Beata Soboń, około godziny 19 policjanci otrzymali zgłoszenie z miejscowości Aleksandrów. Po przybyciu na miejsce zastali nieprzytomną kobietę oraz zespół ratownictwa medycznego, który niósł pomoc poszkodowanej.

Mimo przywrócenia funkcji życiowych 76-latki i przetransportowaniu jej do szpitala, przed godziną 21 funkcjonariusze otrzymali informację, że kobiety nie udało się uratować.

Niebezpiecznie na Śląsku

10 uszkodzonych dachów, w tym sześć na budynkach mieszkalnych - to tylko niektóre skutki burz, które minionej doby przeszły nad województwem śląskim. - W związku z frontem burzowym, który przeszedł nad województwem śląskim od wczoraj do dziś do godziny 6 rano, straż pożarna odnotowała ponad 300 interwencji. Najwięcej interwencji odnotowano w związku z silnym wiatrem - 250 - przekazała w piątek rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska. Jak dodała, silny wiatr uszkodził w regionie 10 dachów - sześć na budynkach mieszkalnych i cztery na gospodarczych. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie gliwickim i Gliwicach, a także w Mysłowicach, Sosnowcu i Bytomiu.