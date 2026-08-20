Polska Burze i ulewy w Polsce. Uszkodzone dachy w Małopolsce Damian Dziugieł |

Wielka Nawałnica w Wadowicach (Małopolskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Miłosz Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Miłosz

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Czwartek przyniósł burze w części kraju o poranku. Później sytuacja pogodowa się uspokoiła, ale groźne zjawiska powróciły w godzinach popołudniowych. Miejscami wędrowały superkomórki burzowe.

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Silnie padało, wiatr uszkadzał dachy

W województwie małopolskim strażacy odnotowali ponad 182 interwencje, w samych okolicach miasta Myślenice było ich ponad 100. W mieście Dobczyce został zerwany dach z budynku mieszkalnego. W całym województwie uszkodzonych zostało łącznie dziewięć dachów. Ponadto służby interweniowały w związku z połamanymi i powalonymi drzewami oraz zablokowanymi drogami. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie pokazujące ulewne opady deszczu w Wadowicach.

Wielka Nawałnica w Wadowicach (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Miłosz

Na Podkarpaciu strażacy odnotowali około 18 zgłoszeń związanych z groźną pogodą. Dotyczyły głównie połamanych gałęzi oraz zablokowanych dróg. Działania służb koncentrowały się w rejonie powiatu tarnobrzeskiego, a konkretniej Tarnobrzegu.

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Przed groźną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Do odbiorców sieci komórkowych w kilku województwach został wysłany alert RCB.