Burze i ulewy w Polsce. Uszkodzone dachy w Małopolsce
Czwartek przyniósł burze w części kraju o poranku. Później sytuacja pogodowa się uspokoiła, ale groźne zjawiska powróciły w godzinach popołudniowych. Miejscami wędrowały superkomórki burzowe.
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Silnie padało, wiatr uszkadzał dachy
W województwie małopolskim strażacy odnotowali ponad 182 interwencje, w samych okolicach miasta Myślenice było ich ponad 100. W mieście Dobczyce został zerwany dach z budynku mieszkalnego. W całym województwie uszkodzonych zostało łącznie dziewięć dachów. Ponadto służby interweniowały w związku z połamanymi i powalonymi drzewami oraz zablokowanymi drogami. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie pokazujące ulewne opady deszczu w Wadowicach.
Na Podkarpaciu strażacy odnotowali około 18 zgłoszeń związanych z groźną pogodą. Dotyczyły głównie połamanych gałęzi oraz zablokowanych dróg. Działania służb koncentrowały się w rejonie powiatu tarnobrzeskiego, a konkretniej Tarnobrzegu.
Przed groźną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Do odbiorców sieci komórkowych w kilku województwach został wysłany alert RCB.